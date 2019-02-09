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馬英九「化身」馬老師 台中發紅包先問媽祖幾歲

2019-02-09 10:17聯合報 記者喻文玟╱即時報導

大年初五開工日！前總統馬英九一早8點到台中市豐原大湳慈興宮、慈濟宮參香祈福，分別發送「福」、「旺」紅包。慈興宮早上6點就有民眾來排隊，發紅包前他瞬間化身「馬老師」，現場出考題「媽祖今年幾歲？」不死心一定要問出答案才要發。

今天上午前立法院長王金平也到台中大甲鎮瀾宮發紅包；馬英九早上在豐原，下午在豐原，但發完就趕往嘉義，下午才要再回台中大甲鎮瀾宮，「馬、王」兩人似乎刻意保持安全距離。

立委江啟臣、前總統府資政廖了以、市議員張瀞分、陳本添全程陪同馬英九，互動熱絡。

馬英九說，台中的媽祖廟特別多，在台灣信徒超過1000萬人，每次到各地媽祖廟都看到大批人潮，他希望未來一年：國泰民安、風調雨順、中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係和平繁榮，用台語祝福鄉親：「大賺錢、賺大錢、錢大賺」，獲得熱烈掌聲。

在慈興宮、慈濟宮發紅包之前，馬英九都出考題，要廟方人員「不能說也不能搶達」，問民眾媽祖今年幾歲？馬說：「我看到有人開始google了」，現場有民眾大喊：「比去年多一歲！」馬笑問，那去年幾歲啊？這樣永遠沒有答案；緊接著民眾大喊：1055、1060、1054…宛如叫賣，笑聲不斷。

馬英九只好「換個方式問」，媽祖是哪一朝人？大家都知道是宋朝，「馬老師」不死心又追問：「南宋？北宋？」「哪一個皇帝？」最後他說不賣關子了，宋太組趙匡胤西元960年黃袍加身，媽祖今年1059歲。

大湳慈興宮廟方說，馬總統8點20分開始發紅包，清早6點就有民眾來排隊，大概排了近500人；豐原慈濟宮排隊人數也差不多。

大年初五開工日！前總統馬英九到豐原慈濟宮參香祈福，現場民眾排隊等領「旺」紅包。記...
大年初五開工日！前總統馬英九到豐原慈濟宮參香祈福，現場民眾排隊等領「旺」紅包。記者喻文玟／攝影
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前總統馬英九一早到台中市豐原大湳慈興宮發送「福」紅包。記者喻文玟／攝影
前總統馬英九一早到台中市豐原大湳慈興宮發送「福」紅包。記者喻文玟／攝影
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發紅包前，馬英九又化身「馬老師」，發紅包前現場「出考題」媽祖今年幾歲，答對民眾先...
發紅包前，馬英九又化身「馬老師」，發紅包前現場「出考題」媽祖今年幾歲，答對民眾先領獎。記者喻文玟／攝影
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發紅包前，馬英九又化身「馬老師」，發紅包前現場「出考題」媽祖今年幾歲，答對民眾先...
發紅包前，馬英九又化身「馬老師」，發紅包前現場「出考題」媽祖今年幾歲，答對民眾先領獎。記者喻文玟／攝影
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前總統馬英九（中）大年初五到豐原大湳慈興宮、慈濟宮發送「福」、「旺」紅包，發紅包...
前總統馬英九（中）大年初五到豐原大湳慈興宮、慈濟宮發送「福」、「旺」紅包，發紅包前馬老師上身，現場出考題「媽祖今年幾歲」，還不死心一定要問出答案。記者喻文玟／攝影
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媽祖馬英九紅包
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