屢受中國打壓 Kolas：台紐原民血脈相連的感情切不斷

2019-02-08 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



桃園機師職業工會今上午6時啟動罷工，但行政院表示不受華航罷工影響，行政院發言人Kolas Yotaka仍於今晚親送花蓮玉里鎮Halawan部落的10名阿美族青少年搭乘23:50華航CI53台北飛奧克蘭的班機，前往紐西蘭北島的Ngati Manu部落。Kolas表示，台灣阿美族青少年受邀參加由紐西蘭毛利族人發起的Hawaiki Nui尋根計畫，為台灣歷史上首見由政府支持的南島民族來回互訪計畫。

Kolas表示，由於去年8月，來自Ngati Manu部落毛利族青少年10人由當地領導人帶領前來尋根，受到包括Kolas的部落Halawan在內的三個部落接待，當時Ngati Manu就決定輪流邀請台灣四個部落的孩子回訪紐西蘭，今年由紐方決定在四個部落中先由Halawan部落頭目與青少年前往。

促成南島民族交流的Kolas表示，兩國原住民族的尋根之旅終於成行，她相當感動，除了歷經行政院前院長賴清德，以及行政院長蘇貞昌的支持，也特別感謝原住民族委員會大力協助。