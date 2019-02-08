柯文哲與網紅錄節目 一小時吸引近三萬人觀看

2019-02-08 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲年節期間拼網路人氣，與網路高人氣頻道「老天鵝娛樂」、知名網紅「HowFun如何爽」等一同錄製賀歲節目，大食量網紅「千千」的youtube頻道今也播出年前與柯文哲提前錄製的品嚐年菜節目，今下午五時播出節目，播出後短短一小時吸引近3萬人次觀看，同時間柯文哲臉書也直播「雙城計畫訓練」騎運動器材健身，吸引約千人在線觀看。

今大年初四播出年節節目，千千提前製作由豆皮包炒米粉的超大福袋，不過柯文哲僅淺嚐幾口便速速離開，最後由台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩代打品嚐。

柯文哲與千千兩人節目間談起過去在台大醫院工作的經歷，柯文哲笑說遇到台大出來的都要先問過「有沒有被我虐待過」？不過兩人在台大醫院就職期間並沒有重疊，柯文哲也自嘲過去當醫師是當一天和尚撞一天鐘，現在當了市長是「撞一天鐘、被和尚撞一天」。

柯文哲節目中也問千千離開醫院的原因，千千笑稱「現在比較好賺」，雖然市長工作量大、吃力不討好，但說到是否會再回醫界工作柯文哲說，離開醫院很久有點不敢回去「會有一點害怕」，去年11月九合一大選期間，柯文哲也與對手丁守中票數緊咬，柯文哲回憶說，當時開票如果沒有選上當時自己第一個念頭就是要去哪裡找工作。