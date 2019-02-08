薩國傳將重新評估和陸關係 外交部表示將持續關注

2019-02-08 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）。美聯社 分享 facebook 薩爾瓦多總統當選人團隊成員表示，總統當選人布格磊（Nayib Bukele）將重新評估是否維持和中國的外交關係；外交部今天表示，將持續關注薩國的選後政情。

薩爾瓦多去年8月和我國斷交，轉而與中國建立外交關係。

外交部表示，薩國總統大選剛結束，外交部有注意到總統當選人布格磊陣營相關發言，將持續關注薩國選後政情。