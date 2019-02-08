影／朱立倫盼黨快公布總統人選 吳敦義回應了

2019-02-08 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



大年初四，被喻為國民黨被四個太陽的馬英九、吳敦義、王金平及朱立倫均安排宮廟參拜行程「接地氣」。其中已表態將競逐2020總統大會的新北市前市長朱立倫，今早希望國民黨能儘快公布總統人選，以利啟動輔選。人在高雄的國民黨主席吳敦義則重申，黨內初選原則上會按黨內過去期程，因此初選日期應會在4、5、6月。

國民黨四個太陽中，馬、吳、王今天不約而同安排在高雄，馬英九在高屏6間宮廟發福卡，上午人在高雄新莊天后宮、道德院、褒忠義民廟，下午到屏東東港東隆宮、山仔頂中保亭廟與林園興濟宮。

當過高雄市長8年半的國民黨主席吳敦義，自稱對高雄永久有份感恩的心，也安排赴關帝廟、光德寺，大崗山超峰寺、鳳山龍山寺、左營新庄仔天宮廟、玉皇宮、萬興宮，一天狂掃7間廟。高雄在地出身的前立法院長王金平，晚間則在鳳山開漳聖王廟舉辦「庶民拚經濟，大家旺好年」祈福晚會。

馬、吳、王在高雄勤跑行程，拚場意味濃厚，而人在新竹縣的朱立倫不僅是最早表態爭取總統大位者，今早還建議國民黨盡快公布適合人選。

吳敦義對此表示，目前政府已決定把總統、副總統與立委合併同一天選舉，依往例一定會在元月中旬左右選個假日投票。國民黨過去不論在野或執政，都在4月啟動登記，5、6月中常會通過，全國黨代表通過，就是依民調占70%，黨員投票占30%進行黨內初選。「 101年有關總統與立委的選舉規定，就是這樣，這可以去查」。