機師罷工、一成運能停擺 華航2月營收估減少15億元

2019-02-08 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



機師工會華航分會無預警宣布罷工，華航初步統計，目前僅一成的運能受罷工影響而停擺。法人估算，以華航每月營收約130億元至150億元估算，使2月營收減少13億元到15億元，對整體財務影響有限。

華航每日約200個班次，今（8）日因罷工而取消的班次僅18個，占所有班次的一成左右。法人表示，相比2016年空服員罷工、絕大多數航班都被迫取消，這次罷工的影響層面明顯小很多。

機師工會2月8日凌晨零點整發訊息給900位華航分會會員，宣告同日上午六點整起展開罷工行動，直到工會宣布停止為止。

工會表示，截至目前，已有100個機師交出「檢定證」（類似機師的駕駛執照）、也就是已有100個機師參與罷工。華航共1,369位機師，100個罷工機師約占一成左右，跟因罷工而癱瘓的運能占比相同，由此推估對2月營收影響數也是一成左右，影響有限。

華航發言人劉朝洋表示，今天僅一成的運能受影響，至於明、後天是否有更多機師參與罷工，造成更多運能無法使用，華航認為影響層面應不會再擴大，「因為多數機師還是支持公司的」。

受惠航空貨運業務暢旺，華航去年營收1,708.5億元，創歷史新高，年增9.43%。年前最後一個交易日下跌0.05元，收在10.55元。