蔡英文鎮瀾宮發紅包 期貨男嗆聲被抬走

2019-02-08 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午10時許抵達台中大甲鎮瀾宮，並由鎮瀾宮董事長顏清標的陪同下，進入廟中參拜，未料參拜結束後，馬上有名中年男子，高喊「政府做錯了」，隨即被維安人員強行抬起四肢，帶到距離鎮瀾宮約200公尺外的路口，男子接受媒體採訪時，自稱期貨自救會的成員，控訴政府、財團官商勾結，害投資人慘賠，有人因此喪命，「蔡總統妳知道嗎？」

涉嫌陳抗的陳國榮表示，他是期貨自救會的成員，從台北南下台中大甲鎮瀾宮，就是要向總統蔡英文表達抗議，他投資期貨損失上億元，有財團與政府勾結，過去曾夜宿金管會，但金管會也對他們的訴求不理不睬，去年開始也每天站在總統府前面，站了一個小時，向蔡總統報告，「政府做錯了，有人往生了」，今天會選擇在鎮瀾宮抗議，就是要趁著媒體採訪的機會，希望媒體發揮第四權，讓國人知道他們的訴求。