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蔡英文鹿港發福袋 兩男子被維安人員架走

2019-02-07 17:07聯合報 記者劉明岩╱即時報導

總統蔡英文今天下午2時，到彰化縣鹿港天后宮福袋，她抵達前，有名男子咆哮被維安人員架離，在發福袋時，另名男子疑因要從衣內掏出陳情書，被維安人員架走，現場一陣騷動，但蔡英文仍面帶微笑，繼續發放福袋。

今天大年初三，鹿港天后宮湧入如潮般信眾參香，不少民眾等領小英福袋，隊伍長達上百公尺，65歲的陳永儀，一大早從豐原趕來，10點就排隊等候。他說，小英總統上任3年以來，他每年都會領小英福袋，希望小英能再連任，再領5年。

因蔡英文去年在彰化南瑤宮發福袋等，曾有2名反年改的退伍軍公教人員嗆聲下台。今天天后宮人潮更多，警方不敢大意，部署約２００警力維安，沒想到在場內外，先有名男子當場咆哮，即被一擁而上的維安人員，架離現場。

蔡英文是在下午2時進入天后宮，在維安人員護衛下，才順利擠進去。蔡英文先恭喜大家新年快樂，並祈求社會更和諧、國家更安全，經濟過得更好。她並希望鄉親支持競選立委補選的前鹿港鎮長黃振彥，能夠順利當選。

蔡英文共準備2000份福袋，民眾依序排隊領取，維安人員一邊交代，不能拍照、不能握手，秩序十分井然，蔡總統也一直帶著笑容。但過了15分鐘，突然一陣騷動，疑有一名男子準備掏出陳情書 ，維安人員立即衝上前，迅速將他架離現場。

蔡總統未受影響仍繼續發放福袋，在發完1100個後，由大批民眾簇擁下離去，由民進黨彰化縣黨部主委邱建富繼續發完福袋。

蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳...
蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳情書時，迅速被維安人員架離。記者劉明岩／攝影
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總統蔡英文今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋，一名小朋友拿到福袋後，喜孜孜地蔡總統合...
總統蔡英文今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋，一名小朋友拿到福袋後，喜孜孜地蔡總統合照，蔡總統也十分歡喜。記者劉明岩／攝影
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蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳...
蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳情書時，迅速被維安人員架離。記者劉明岩／攝影
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蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳...
蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳情書時，迅速被維安人員架離。記者劉明岩／攝影
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蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳...
蔡總統今天下午在彰化鹿港天后宮發福袋時，有一名戴白色棒球帽男子，疑欲從衣內掏出陳情書時，迅速被維安人員架離。記者劉明岩／攝影
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福袋蔡英文天后宮
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