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車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」

2019-02-07 16:47聯合報 記者潘欣中╱即時報導

蔡英文總統今天回屏東老家到廟宇參香、發福袋，為避免維安車隊影響度假車潮，昨天安排夜宿牡丹鄉牡丹水庫，屏東縣長潘孟安得知她昨晚8時剛忙完行程尚未用餐，邀她到恆春鎮山海漁港黑松餐廳享用庶民海鮮料理，蔡英文在露天廣場圍桌享用，第一次吃到在地人稱「眼人的眼淚」的雨來菇，對這道特色料理驚艷不已，深夜特別在臉書秀出清炒雨來菇照片，推薦給民眾。

潘孟安邀蔡英文用餐的黑松餐廳，是位在恆春鎮山海漁港內的海產小店，一樓店面約10多坪，魚貨主打生鮮，名氣雖不如知名大型海產店，卻是在地的人氣海鮮餐廳；在地居民為蔡英文等人點了11道料理及炒飯，除令蔡英文驚艷推薦的清炒雨來菇，還有生魚片、錢鰻、龍蝦、煎魚、魚蛋、花枝丸和米粉等美食料理；蔡英文用餐後也到當地宮廟參拜、發福袋。

潘孟安說，雨來菇是恆春半島居民餐桌上的在地美食，當地人稱「草木耳」，只有雨季過後才會出現，因此有「情人的眼淚」的浪漫稱號，雖名為菇，其實是種藍綠藻，沒有水的時候呈現萎縮狀，遇水膨脹則呈水珠狀，和菇類沒有太大的關聯，它具低熱量、高纖維且富含維生素、植物性蛋白質和人體必需的胺基酸，一般作法多是加入葱蒜炒蛋。

蔡英文總統在臉書po出昨晚在恆春鎮山海漁港圍桌用餐的照片，特別推薦特色料理─清炒...
蔡英文總統在臉書po出昨晚在恆春鎮山海漁港圍桌用餐的照片，特別推薦特色料理─清炒雨來菇。圖／翻攝自蔡英文臉書
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蔡英文潘孟安福袋
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