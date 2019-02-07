蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」

2019-02-07 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



蔡英文總統今天回屏東老家到廟宇參香、發福袋，為避免維安車隊影響度假車潮，昨天安排夜宿牡丹鄉牡丹水庫，屏東縣長潘孟安得知她昨晚8時剛忙完行程尚未用餐，邀她到恆春鎮山海漁港黑松餐廳享用庶民海鮮料理，蔡英文在露天廣場圍桌享用，第一次吃到在地人稱「眼人的眼淚」的雨來菇，對這道特色料理驚艷不已，深夜特別在臉書秀出清炒雨來菇照片，推薦給民眾。

潘孟安邀蔡英文用餐的黑松餐廳，是位在恆春鎮山海漁港內的海產小店，一樓店面約10多坪，魚貨主打生鮮，名氣雖不如知名大型海產店，卻是在地的人氣海鮮餐廳；在地居民為蔡英文等人點了11道料理及炒飯，除令蔡英文驚艷推薦的清炒雨來菇，還有生魚片、錢鰻、龍蝦、煎魚、魚蛋、花枝丸和米粉等美食料理；蔡英文用餐後也到當地宮廟參拜、發福袋。