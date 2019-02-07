有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

2019-02-07 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統馬英九今年春節期間，到全國各大廟宇參拜祈福，向民眾拜年，現場發送福卡，祝福民眾「旺、福、發、財」，一組4款，限量發行。