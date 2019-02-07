親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節交通一把抓
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

2019-02-07 15:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

前總統馬英九今年春節期間，到全國各大廟宇參拜祈福，向民眾拜年，現場發送福卡，祝福民眾「旺、福、發、財」，一組4款，限量發行。

馬英九的臉書公布他大年初一走訪行天宮、龍山寺等地的照片，畫面中他的身影隱沒在人海裡，民眾爭睹，所到之處萬頭攢動，足見高人氣。

前總統馬英九初四到初六發放福卡行程。圖／翻攝自馬英九臉書
前總統馬英九初四到初六發放福卡行程。圖／翻攝自馬英九臉書
分享
前總統馬英九所到之處萬頭攢動，展現高人氣。圖／翻攝自馬英九臉書
前總統馬英九所到之處萬頭攢動，展現高人氣。圖／翻攝自馬英九臉書
分享
前總統馬英九所到之處萬頭攢動，展現高人氣。圖／翻攝自馬英九臉書
前總統馬英九所到之處萬頭攢動，展現高人氣。圖／翻攝自馬英九臉書
分享

馬英九拜年龍山寺
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

蔡英文享庶民海鮮料理 驚豔推薦「情人的眼淚」

2019-02-07 16:47

馬英九新年希望：兩岸關係和平繁榮 民眾賺大錢

2019-02-07 16:02

旗山走春邁粉熱情相隨 陳其邁：會更努力

2019-02-07 14:56

蔡英文：團隊更加接近人民 讓執政有感

2019-02-07 13:16

全民調提名機制 吳敦義：依慣例我不能有意見

2019-02-07 12:48

新年目標要更健康 藍綠立委學做TRX

2019-02-07 11:08

韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55

韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息

2019-02-07 10:31

蔡英文曬貓又發宵夜文 今天屏彰投發福袋

2019-02-07 08:44

蔡英文強碰吳敦義 都在鹿港祈福苦了警察

2019-02-07 08:41

低頭彎腰…政院「密道」 蔣經國也躲過

2019-02-06 23:18

政院送紅包…公部門派遣、約雇 逾8千人加薪

2019-02-06 23:17

政院神祕防空通道 手腳並用才能過

2019-02-06 23:09

立院總機服務30年 「仍喜歡這工作」

2019-02-06 23:08

蔡總統忙裡偷閒 扮攝影師拍愛貓

2019-02-06 23:05

影／蔡英文高雄武廟發紅包 遭當面嗆「錯誤要改正」

2019-02-06 21:48

蔡英文、馬英九先後到新港奉天宮 嘉義文財殿發紅包

2019-02-06 21:45

韓國瑜春節出國挨批 她提兩關鍵要敗選者別輸不起

2019-02-06 19:06

行政院「別有洞天」 蔣經國曾躲過這個防空洞

2019-02-06 17:52

民眾超熱情！馬英九中壢發福袋現場險失控

2019-02-06 17:34

與韓國瑜全家出國度假 許淑華在臉書發照片拜年

2019-02-06 17:15

影／總統蔡英文到台南西港慶安宮上香 發福袋

2019-02-06 17:13

搶總統福袋 大排長龍限量發送一空

2019-02-06 16:53

馬英九桃園發福袋 民眾高喊：再出來選總統

2019-02-06 15:36

馬迷忍餓憋尿就為趕場排第一 獲馬英九親筆簽名

2019-02-06 15:18

柯文哲關渡宮參拜及發紅包 「學姊」現身拜年

2019-02-06 15:16

國運籤抽不出來 侯友宜：人生與國家命運綁在一起

2019-02-06 14:45

當年的今天震災 賴清德：地震無情但人間有愛

2019-02-06 14:33

韓國瑜比喻兩岸關係：指腹為婚

2019-02-06 14:25

影／洪慈庸懷豬寶寶 透露未來寶寶「看書養」

2019-02-06 14:22

蔡英文到北港發福袋 被問國運籤她回四個字

2019-02-06 13:34

韓國瑜春節出國度假惹議 李四川：距離不是問題

2019-02-06 13:02

影╱九份擠爆 侯友宜對私人停車場業者喊話：不能哄抬價格

2019-02-06 13:00

馬英九連續20多年初二到竹縣義民廟 就像回家

2019-02-06 13:00

影／馬英九22度通霄祭祖 苗栗縣長籲支持馬續領航台灣

2019-02-06 12:21

過年跑行程怕老婆不開心 余天：晚上會陪她

2019-02-06 12:13

馬英九初二馬家庄祭祖 苗栗縣長勸進

2019-02-06 11:57

遭王世堅稱惡靈 柯文哲酸：假的！阿彌陀佛

2019-02-06 11:29

蘇貞昌新北新春拜廟祈福 籲中國通報豬瘟疫情

2019-02-06 11:03
看更多

熱門文章

與韓國瑜全家出國度假 許淑華在臉書發照片拜年

2019-02-06 17:15

韓國瑜春節出國挨批 她提兩關鍵要敗選者別輸不起

2019-02-06 19:06

初三國道車流量恐創新高！南下、北上避塞車要這樣開

2019-02-06 22:14

韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息

2019-02-07 10:31

民眾超熱情！馬英九中壢發福袋現場險失控

2019-02-06 17:34

韓國瑜怎麼度年假的？ 他今天po圖這樣說

2019-02-07 10:55

有圖有真相！ 馬英九人氣超旺 這張照片太驚人

2019-02-07 15:01

不斷更新／初三國道大塞車 南北向滿江紅多路段紫爆

2019-02-07 11:10

蔡英文強碰吳敦義 都在鹿港祈福苦了警察

2019-02-07 08:41

影／蔡英文高雄武廟發紅包 遭當面嗆「錯誤要改正」

2019-02-06 21:48

多圖／陸戰隊新購野戰廚房 出身德國名牌

2019-02-06 21:23

瞎編？海陸特勤隊5000萬反劫船預算案 軍方撤回

2019-02-06 22:44

低頭彎腰…政院「密道」 蔣經國也躲過

2019-02-06 23:18

出遊+北返…今國道車潮 恐爆歷史天量

2019-02-06 23:09

政戰局6250萬採購軍聞作業特車 立委嗆省點錢吧

2019-02-06 22:44

年初二 台東多處道路塞車中華大橋宛如停車場

2019-02-06 17:28

政院送紅包…公部門派遣、約雇 逾8千人加薪

2019-02-06 23:17

車潮大軍來了！ 國五宜蘭回堵9公里恐塞到半夜

2019-02-07 15:22

行政院「別有洞天」 蔣經國曾躲過這個防空洞

2019-02-06 17:52

全民調提名機制 吳敦義：依慣例我不能有意見

2019-02-07 12:48

國道路況App也塞爆！上架8年首見

2019-02-06 22:32

明天初三出遊最高峰 國道多處恐壅塞

2019-02-06 19:03

初三國道最塞！ 下午西部國道高乘載 這八路段最驚人

2019-02-07 12:46

蔡英文曬貓又發宵夜文 今天屏彰投發福袋

2019-02-07 08:44

金瓜石九份車潮恐塞爆 3交管機制上路前看清楚

2019-02-07 09:13

在台服役48年 UH-1H直升機解除戰備

2019-02-06 22:49

九天跑百宮廟 桃市民讚鄭文燦「超韓趕柯」

2019-02-07 10:48

北港武德宮年運鸞文 專家：兩岸關係恐更緊張

2019-02-07 15:32

國道中部路段大塞車 出遊要注意路況

2019-02-07 11:01

國5壅塞紫爆！ 雪隧北上回堵8公里

2019-02-07 14:24

蔡英文：團隊更加接近人民 讓執政有感

2019-02-07 13:16

影／總統蔡英文到台南西港慶安宮上香 發福袋

2019-02-06 17:13

初三出遊走春 公路總局：多利用中部替代道路

2019-02-07 08:40

蔡英文、馬英九先後到新港奉天宮 嘉義文財殿發紅包

2019-02-06 21:45

影／初三好天氣車流大 國道壅塞紫爆

2019-02-07 10:56

立院總機服務30年 「仍喜歡這工作」

2019-02-06 23:08

支持柯文哲選總統？ 柯媽：如果大家都說那就可以

2019-02-07 15:35

政院神祕防空通道 手腳並用才能過

2019-02-06 23:09

薪資不增反減…一例一休外勞受惠 看護工仍血汗

2019-02-07 12:00

霧鎖馬祖…機場取消八航班 海運疏運啟動

2019-02-06 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top