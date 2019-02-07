旗山走春邁粉熱情相隨 陳其邁：會更努力

2019-02-07 14:56 中央社 高雄7日電



行政院副院長陳其邁今天至高雄旗山走春，受到「邁粉」熱情相迎，還有人喊「邁邁我愛你」。陳其邁感謝「邁粉」一路相挺，他說，深感責任更重，會更努力讓大家過好日子。

陳其邁上午陪同副總統陳建仁至旗山天后宮向鄉親拜年，隨後並至旗山老街走春，所到之處受到「邁粉」熱情相迎並爭相合影；「邁邁我愛你」、「邁邁加油」的喊聲也此起彼落。

其中，來自南投縣的賴璇璇與丈夫及3名孩子一家五口今天凌晨3時30從家門出發，清晨5時30分就到旗山天后宮卡位；陳其邁除與現場「邁粉」合影並送給賴旋旋等「邁粉」愛的抱抱。

賴璇璇說，去年10月高雄市長選舉就開始關注陳其邁的新聞，被其暖男形象迷住了；不過，當時她沒有投票權，後來陳其邁敗選她覺得很可惜，於是成為「邁粉」並加入粉絲團，市長選後已是第5次南下參加陳其邁的活動，每次都透過邁粉粉絲團掌握陳其邁行蹤。

陳其邁則感謝「邁粉」一路相挺，他說，未來新的一年，他一定會更努力讓台灣更好，讓大家過好日子；回來高雄看到「邁粉」很開心，也深感責任更重，他會更努力。