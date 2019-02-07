蔡英文：團隊更加接近人民 讓執政有感

2019-02-07 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



總統蔡英文每逢過年都會回屏東老家向鄉親拜年，她昨晚在恆春鎮山海漁港大啖平民海鮮和在地美食後，夜宿牡丹水庫宿舍，深夜在臉書po「宵夜文」分享好心情、推銷屏東旅遊；上午則先後到車城鄉福安宮和枋山鄉德隆宮上香參拜、發福袋，兩地有數千民眾排隊領取福袋，有鄉親高喊「加油」、「拚連任啦」，看到鄉親熱情送暖，恆春半島萬里晴空，她開心直說：「感受到故鄉的溫暖！」

蔡英文上午9時半抵達車城福安宮時，等候的上千民眾排隊紛紛大喊「總統好！」，她由屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全、立委莊瑞雄、周春米等人陪同參拜，隨後在廟前發放福袋，廟前長龍繞了好幾圈，估計至少2000人排隊，希望討個吉利；總統向領取福袋的民眾一一握手道「新年快樂」，對小朋友都彎腰遞上福袋。

她致詞時說，現在正是到屏東旅遊的時候，有好吃的東西，有漂亮景觀、溫暖人情，歡迎大家來享受一下總統故鄉的溫暖；接著強調，來年行政團隊會更加打拚，團隊更加接近人民，讓執政有感，立法院會更奮發，通過更多利民法案，希望國家能持續進步經濟持續進步，生活可以更好，社會更和諧。