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韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息

2019-02-07 10:31聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

總統府祕書長陳菊丶行政院副院長陳其邁今天上午陪同副總統陳建仁，到高雄市旗山天后宮發送小紅包，對於高雄市長韓國瑜年假期間舉家出國度假之事，陳其邁認為，去年選舉到過年前，韓國瑜相當辛苦，年假期間全家度假，讓韓國瑜好好休息。

陳其邁有一位「邁粉」，從南投到高雄跟著陳其邁發送場次，已跟5場，力挺陳其邁。

陳建仁回故鄉發送小紅包，受到郷親和到旗山老街遊玩的民眾歡迎。陳建仁請郷親繼續支持總統蔡英文。

陳菊跟旗山民眾表示過去在旗山做了很多建設，當然也有人覺得不滿意，期待現在的市府團隊繼續照顧旗山民眾。

副總統陳建仁（前排中）回故鄉高雄旗山發小紅包。記者楊濡嘉/攝影
副總統陳建仁（前排中）回故鄉高雄旗山發小紅包。記者楊濡嘉/攝影
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副總統陳建仁（中）由總統府秘書長陳菊（右）丶行政院副院長陳其邁(左)陪同，故鄉高...
副總統陳建仁（中）由總統府秘書長陳菊（右）丶行政院副院長陳其邁(左)陪同，故鄉高雄旗山發小紅包。記者楊濡嘉/攝影
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總統府袐書長（左二）丶行政院副院長陳其邁（右二）到旗山受到歡迎。記者楊濡嘉/攝影
總統府袐書長（左二）丶行政院副院長陳其邁（右二）到旗山受到歡迎。記者楊濡嘉/攝影
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韓國瑜陳其邁陳建仁
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