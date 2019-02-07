韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息

相關新聞
蔡英文強碰吳敦義 都在鹿港祈福苦了警察2019-02-07 08:41
政院送紅包…公部門派遣、約雇 逾8千人加薪2019-02-06 23:17
蔡英文曬貓又發宵夜文 今天屏彰投發福袋2019-02-07 08:44
低頭彎腰…政院「密道」 蔣經國也躲過2019-02-06 23:18
政院神祕防空通道 手腳並用才能過2019-02-06 23:09
立院總機服務30年 「仍喜歡這工作」2019-02-06 23:08
蔡總統忙裡偷閒 扮攝影師拍愛貓2019-02-06 23:05
影／蔡英文高雄武廟發紅包 遭當面嗆「錯誤要改正」2019-02-06 21:48
蔡英文、馬英九先後到新港奉天宮 嘉義文財殿發紅包2019-02-06 21:45
韓國瑜春節出國挨批 她提兩關鍵要敗選者別輸不起2019-02-06 19:06
行政院「別有洞天」 蔣經國曾躲過這個防空洞2019-02-06 17:52
民眾超熱情！馬英九中壢發福袋現場險失控2019-02-06 17:34
與韓國瑜全家出國度假 許淑華在臉書發照片拜年2019-02-06 17:15
影／總統蔡英文到台南西港慶安宮上香 發福袋2019-02-06 17:13
搶總統福袋 大排長龍限量發送一空2019-02-06 16:53
馬英九桃園發福袋 民眾高喊：再出來選總統2019-02-06 15:36
馬迷忍餓憋尿就為趕場排第一 獲馬英九親筆簽名2019-02-06 15:18
柯文哲關渡宮參拜及發紅包 「學姊」現身拜年2019-02-06 15:16
國運籤抽不出來 侯友宜：人生與國家命運綁在一起2019-02-06 14:45
當年的今天震災 賴清德：地震無情但人間有愛2019-02-06 14:33
韓國瑜比喻兩岸關係：指腹為婚2019-02-06 14:25
影／洪慈庸懷豬寶寶 透露未來寶寶「看書養」2019-02-06 14:22
蔡英文到北港發福袋 被問國運籤她回四個字2019-02-06 13:34
韓國瑜春節出國度假惹議 李四川：距離不是問題2019-02-06 13:02
影╱九份擠爆 侯友宜對私人停車場業者喊話：不能哄抬價格2019-02-06 13:00
馬英九連續20多年初二到竹縣義民廟 就像回家2019-02-06 13:00
影／馬英九22度通霄祭祖 苗栗縣長籲支持馬續領航台灣2019-02-06 12:21
過年跑行程怕老婆不開心 余天：晚上會陪她2019-02-06 12:13
馬英九初二馬家庄祭祖 苗栗縣長勸進2019-02-06 11:57
遭王世堅稱惡靈 柯文哲酸：假的！阿彌陀佛2019-02-06 11:29
蘇貞昌新北新春拜廟祈福 籲中國通報豬瘟疫情2019-02-06 11:03
蔡總統拜年秀台語 籲民眾繼續團結替台灣打拚2019-02-06 10:41
紅包厚度說法挨轟 蘇貞昌：祝福心意的厚度2019-02-06 09:58
耐震有疑慮民擔憂房價 蘇貞昌：生命身體比價錢重要2019-02-06 09:53
來拿總統新年福袋！ 蔡英文今天到雲嘉南高拜年2019-02-06 09:53
政府為派遣約僱人力加薪 逾8000人受惠2019-02-06 09:50
拿小熊維尼嗆習近平？ 蘇貞昌：只是用比較軟性的訴求2019-02-06 09:48
記者變網紅發言人 學姊黃瀞瑩：說的大概都是真話2019-02-06 08:49
學姊小牛眼中的柯文哲 自癒能力強還會再進化2019-02-06 08:49
熱門文章
與韓國瑜全家出國度假 許淑華在臉書發照片拜年2019-02-06 17:15
韓國瑜春節出國挨批 她提兩關鍵要敗選者別輸不起2019-02-06 19:06
韓國瑜「民間型」從政者崛起 學者認為藍營這人很尷尬2019-02-06 12:58
韓國瑜春節出國度假惹議 李四川：距離不是問題2019-02-06 13:02
初三國道車流量恐創新高！南下、北上避塞車要這樣開2019-02-06 22:14
再拚擊敗蘇貞昌 侯友宜：相信選民眼睛雪亮2019-02-06 11:40
民眾超熱情！馬英九中壢發福袋現場險失控2019-02-06 17:34
蔡英文到北港發福袋 被問國運籤她回四個字2019-02-06 13:34
影╱九份擠爆 侯友宜對私人停車場業者喊話：不能哄抬價格2019-02-06 13:00
影／蔡英文高雄武廟發紅包 遭當面嗆「錯誤要改正」2019-02-06 21:48
吳敦義發紅包民眾喊總統好 被問黨內初選他回五個字2019-02-06 15:23
韓國瑜比喻兩岸關係：指腹為婚2019-02-06 14:25
影／馬英九22度通霄祭祖 苗栗縣長籲支持馬續領航台灣2019-02-06 12:21
多圖／陸戰隊新購野戰廚房 出身德國名牌2019-02-06 21:23
瞎編？海陸特勤隊5000萬反劫船預算案 軍方撤回2019-02-06 22:44
出遊+北返…今國道車潮 恐爆歷史天量2019-02-06 23:09
蔡英文強碰吳敦義 都在鹿港祈福苦了警察2019-02-07 08:41
低頭彎腰…政院「密道」 蔣經國也躲過2019-02-06 23:18
不斷更新／初三國道流量大 上午下午必知這些壅塞路段2019-02-07 09:25
年初二 台東多處道路塞車中華大橋宛如停車場2019-02-06 17:28
政院送紅包…公部門派遣、約雇 逾8千人加薪2019-02-06 23:17
政戰局6250萬採購軍聞作業特車 立委嗆省點錢吧2019-02-06 22:44
行政院「別有洞天」 蔣經國曾躲過這個防空洞2019-02-06 17:52
馬迷忍餓憋尿就為趕場排第一 獲馬英九親筆簽名2019-02-06 15:18
國道路況App也塞爆！上架8年首見2019-02-06 22:32
搶總統福袋 大排長龍限量發送一空2019-02-06 16:53
國運籤抽不出來 侯友宜：人生與國家命運綁在一起2019-02-06 14:45
選總統對國民黨衝擊最大？ 柯文哲：民意如流水2019-02-06 11:09
明天初三出遊最高峰 國道多處恐壅塞2019-02-06 19:03
馬英九桃園發福袋 民眾高喊：再出來選總統2019-02-06 15:36
櫻花太美！ 國道新北段、淡水路段塞翻2019-02-06 12:34
馬英九連續20多年初二到竹縣義民廟 就像回家2019-02-06 13:00
遭王世堅稱惡靈 柯文哲酸：假的！阿彌陀佛2019-02-06 11:29
在台服役48年 UH-1H直升機解除戰備2019-02-06 22:49
韓國瑜春節出國 陳其邁：他很辛苦要好好休息2019-02-07 10:31
蔡英文曬貓又發宵夜文 今天屏彰投發福袋2019-02-07 08:44
影／總統蔡英文到台南西港慶安宮上香 發福袋2019-02-06 17:13
蔡英文、馬英九先後到新港奉天宮 嘉義文財殿發紅包2019-02-06 21:45
柯文哲關渡宮參拜及發紅包 「學姊」現身拜年2019-02-06 15:16
立院總機服務30年 「仍喜歡這工作」2019-02-06 23:08
留言