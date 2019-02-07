蔡英文曬貓又發宵夜文 今天屏彰投發福袋

2019-02-07 08:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



蔡英文總統今天將在屏東、彰化、南投參香發福袋，她昨晚回屏東家鄉住一晚，和縣長潘孟安在小漁港吃晚餐，除了在臉書分享屏東在地美食，也在臉書曬愛貓「蔡阿才」的照片。

她說，屏東有兩味，海味和人情味，有最在地、最新鮮的食材，更有國境之南的溫暖。當她們在露天的廟埕吃飯，整個小漁港的鄉親都跑來打招呼，「這就是我們屏東的人情味啦！」

由於是昨深夜發文，她表示，萬惡的宵夜時刻，推薦一道恆春半島的特色料理「清炒雨來菇」。在地鄉親稱雨來菇是「情人的眼淚」，搭配蔥蒜和炒蛋，清爽的海味在口中，「這是我最想念的屏東」。並標註「不用加洋蔥也會流淚」，不忘打廣告「今年的台灣燈會在屏東」。

在蔡英文總統臉書的更早一篇發文，她發表自己用手機拍的蔡阿才照片。她表示，平常總是很多攝影鏡頭對著她，偶爾也要換她拍看看，拿起相機，才發現要拍出不會列入「失敗攝影大賽」的作品，實在不簡單！她謝謝所有辛苦的攝影記者，要在每個關鍵時刻留下畫面，真不容易。春節期間，還有許多媒體記者在崗位上工作，也要跟各位說聲辛苦了！