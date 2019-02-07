蔡英文強碰吳敦義 都在鹿港祈福苦了警察

2019-02-07 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天大年初三，蔡英文總統與國民黨主席吳敦義下午都在彰化縣鹿港鎮舉祈福活動，且兼具為兩黨立委補選候選人輔選，拚場意味濃厚。由於兩人活動地點相近，時間部分重疊，且正值遊客人潮最多時候，警力要顧兩邊，維安壓力甚大，警方將部署至少500名警力，鹿港及鄰近多個分局員警必須停休，讓員警叫苦不已。

蔡英文總統是在今天下午1時40分到鹿港天后宮發放福袋，由於去年正值退休軍公教人員為年改抗議風起雲湧，蔡英文去年春節在彰化南瑤宮發放福袋時，即分別遭兩名退伍軍人及退休退休公務員，佯裝領福袋，當面嗆蔡英文下台，被維安人員當場架離，引起會場騷動，因此蔡英文今天在鹿港天后宮發放福袋活動，警方同樣面對脫序抗議的壓力。

國民黨主席吳敦義則在中午12時30分到鹿港鎮中山路品嘗鹿港龍山魷魚肉羹，1時20分則到龍山寺祈福、2時10分到鹿港鎮新祖宮祈福，3時30分再到伸港鄉福安宮祈福。

蔡英文與吳敦義在鹿港的行程都在12點半到兩點半之間，總統蔡英文是國家元首、吳敦義是卸任副總統，都享有交管及維安特權，兩人行程最接近的地點，是蔡英文在下午1時40分在天后宮，而吳敦義則是2時10分在新祖宮，時間將部分重疊外，兩個地點相距才約100多公尺，加上這區域的遊客人潮最多，對警方的交管及維安壓力更是沈重。