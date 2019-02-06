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韓國瑜春節出國挨批 她提兩關鍵要敗選者別輸不起

2019-02-06 19:06聯合報 記者翁浩然╱即時報導

高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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新科高雄市長韓國瑜春節赴峇里島，引起曾擔任前市長陳菊的幕僚陳瓊華批評韓剛上任對高雄不熟，邀人來旅遊，自己卻落跑去練龜息大法；對此，北市議員游淑慧今天在臉書指出，好歹韓國瑜用自己的休假、錢出國，那些用「公假」、用「公費」出國的行程，才應被好好檢視。

韓國瑜春節飛出國引來議論，陳瓊華在臉書發文提到，陳菊過去執政12年，每年訪視或發紅包的行程也一堆，過去幕僚們都希望陳菊在春節出國短暫休息，但陳菊始終放心不下公務，反觀韓對高雄不熟，剛上任不到兩個月就出國放鬆。

游淑慧則提出兩關鍵挺韓，第一，休假自費出國是權利，不需要用放大鏡檢驗；真正要被檢驗的是「公費公假出國」的行程有無灌水浮濫；第二，人在台灣休假就比較高尚嗎？在台灣事情就會做好嗎？又是誰在強颱莫蘭蒂侵襲高雄時，還帶市府團隊去唱歌賀壽呢？

游淑慧還指出，有外縣市首長虧韓國瑜好命，卻忘了自己被地方議員封為「排場王」、「花錢王」，一趟歐洲「考察」就燒掉422萬，這還是花公帑、用公假；而過去陳菊市府團隊出國考察還被董氏基金會踢爆好幾年的考察都是用「菸捐」經費，而考察行程還是去參觀傑太日菸位於全球各地的工廠。

游淑慧也說，所有人都知道，菸捐是希望能抑制吸菸，菸捐用途也只能用在菸害防制，「拿菸捐考察菸工廠」是哪招？像這些公費出國，才真該被檢視的；她也呼籲敗選者別再輸不起。

出國韓國瑜考察
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