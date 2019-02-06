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行政院「別有洞天」 蔣經國曾躲過這個防空洞

2019-02-06 17:52聯合報 記者林河名╱即時報導

作為全國最高行政機關，「行政院」總給人嚴肅印象。但這座完工已近八十年的建築，除了被列為國定古蹟，還「別有洞天」。原來，行政院辦公大樓下方藏有一條長達八百公尺的環形「防空洞」，據傳前總統蔣經國擔任行政院長時遇有演習，也曾彎腰躲過。

這條環繞行政院中央大樓底下的坑道，入口位於中央大樓正門要進到大禮堂側門旁邊的準備室，若沒有特別提醒，根本不會發覺這個「神秘空間」。除了很老一輩的行政院員工，或是當年剛好前來洽公遇到演習的民眾曾經入內躲閉過，絕大多數的行政院人員應該都沒有看過這個通道。

行政院中央大樓最初是日據時期「台北市役所」新廈，一九三七年起建，一九四○年完成，一直用到現在，是目前仍在使用、保存良好的日據時期官式建築代表，更被列為國定古蹟。

行政院公共關係處參議張文釋「講古」說，當初建造時，正逢蘆溝橋事件中日戰事期間，基於戰備考量，在中央大樓底下興建防空洞，作為緊急避難之用。

他說，在民國六十年代，當時還經常有演習，每逢空襲警報響起，時任行政院長蔣經國就會帶著全體官員躲入防空洞。不過，為避免人員混雜，防空洞還分成「長官區」與「一般人員區」，「長官區」專供副秘書長級以上官員，包括政副院長、政務委員、正副秘書長等人使用。

行政院前秘書長陳士魁也曾躲過，他受訪時回憶：「那時候年輕，好玩」，躲下去等於不用上班，「開心啊！」

只是，陳士魁雖說「好玩」，但記者親自體驗，卻腰痠背痛，只能苦中作樂。因為，地下通道不但入口狹小，進去還要低頭彎腰，長達數百公尺的通道，幾乎都只能「蹲著走」，而且動線高高低低，最高不到一百七十公分，最低只有七十公分，實在很不好走。

尤其，目前通道已改為管線間，部分空間也轉作倉庫，更增加通行的困難。而且，許多出入口都已封閉，已不適合再作防空洞使用。若不是有人指點，這個當年的防空洞，也很難重見天日。

當年為避免人員混雜，行政院防空洞還分成「長官區」與「一般人員區」，「長官區」專供...
當年為避免人員混雜，行政院防空洞還分成「長官區」與「一般人員區」，「長官區」專供副秘書長級以上官員使用。記者林河名／攝影
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行政院地下通道動線高高低低，最高不到一百七十公分，最低只有七十公分，很不好走。記...
行政院地下通道動線高高低低，最高不到一百七十公分，最低只有七十公分，很不好走。記者林河名／攝影
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行政院地下通道入口狹小，進去還要低頭彎腰，長達數百公尺的通道，幾乎都只能「蹲著走...
行政院地下通道入口狹小，進去還要低頭彎腰，長達數百公尺的通道，幾乎都只能「蹲著走」。記者林河名／攝影
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行政院國定古蹟演習
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