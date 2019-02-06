馬迷忍餓憋尿就為趕場排第一 獲馬英九親筆簽名

2019-02-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



前總統馬英九從除夕到初六，到全國各大廟宇上香祈福，並發送福卡，今天上午來到義民廟參拜，下午則接著到竹北天后宮發福卡，一名賴姓粉絲為了收集2款不同的福卡，早上到義民廟排隊，中午沒吃飯就驅車趕往竹北，終於讓他排到第一個，除了拿到福卡，更獲得馬英九親筆簽名。

馬英九表示，為了不讓曬太陽排隊的民眾等太久，他就不到廟裡的休息室休息，到天后宮直接就參拜、發福卡。未來的一年，希望中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。

在竹科上班的賴姓男子表示，自己是馬英九的粉絲，早上到義民廟排隊，可惜沒有排到第一個，拿不到親筆簽名，但是他好心的告訴排在第一位的女粉絲，依照往年慣例，排在第一位的都可以自備簽名板，獲得馬英九親筆簽名，也讓這位女粉絲趕快拜託家人幫忙到附近買簽名板，最後順利拿到馬英九親筆簽名及「天下第一」的題字。

「我連飯都沒有吃、廁所都沒上！」賴姓男子為了搶到竹北天后宮的第一名，在新埔拿到福卡後便連忙驅車趕往竹北，皇天不負苦心人，終於讓他排到第一個，還發現排在後面的男子跟他一樣，都是從新埔特地趕過來。