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國運籤抽不出來 侯友宜：人生與國家命運綁在一起

2019-02-06 14:45聯合報 記者王敏旭╱即時報導

南鯤鯓代天府連續9年大年初一抽國運籤，未料昨在廟方董監事及信眾的見證下，30分鐘抽完整桶60支甲子籤均未獲3聖筊落定，南鯤鯓宣告今年沒有國運籤，抽不到籤，也破建廟357年的紀錄。

國運籤抽不出來，新北市長侯友宜今受訪指出，人生的命運和國家的命運是綁在一起，大家的命運最重要的是要團結、凝聚所有的力量認真打拚做事情，用這樣的態度，不管外面風風雨雨如何，一定可以國運昌隆、國泰民安，一定可以越來越好。

南鯤鯓代天府宣告今年沒有國運籤，新北市長侯友宜今受訪指出，人生的命運和國家的命運...
南鯤鯓代天府宣告今年沒有國運籤，新北市長侯友宜今受訪指出，人生的命運和國家的命運是綁在一起。記者王敏旭／攝影
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