當年的今天震災 賴清德：地震無情但人間有愛

2019-02-06 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天是大年初二，行政院前院長賴清德在臉書表示，今天也是台南0206地震3周年、花蓮0206地震周年。地震無情，但人間有愛，他感謝海內外各界出錢出力協助救災、賑災，幫助受災民眾克服難關、走出陰霾。