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蔡英文到北港發福袋 被問國運籤她回四個字

2019-02-06 13:34聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

總統蔡英文今天上午到雲林縣北港朝天宮向媽祖上香並發福袋，受到大批民眾夾道歡迎，蔡總統一一發福袋並向上千名領福袋的民眾一一說「新年快樂」，蔡英文主動關心年節期間北港地區的交通和停車問題，朝天宮董事長蔡咏鍀也向總統建議開發北港糖廠帶動宗教觀光。

蔡英文總統今失上午在立委蘇治芬、行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、民進黨評委召集人許忠富及小英之友會總會長丁榮哲及前副縣長丁彥哲、縣議員蔡岳儒、元長鄉長李明明等人陪同下，到北港朝天宮上香，大年初二到北港拜拜，尤其北港又是蔡姓宗親為大姓，讓蔡英文頗有回娘家之感。

蔡英文抵達北港即受到大批民眾和遊客夾道歡迎，一度曾向韓國瑜下跪而走紅的「髮蠟哥」陳將才也到場，一度引起警方關注，緊跟隨他，擔心他有所「動作」，幸未發生意外，他說，他只是專程前來和總統說聲新年快樂，他認為小英很好，支持她出來選2020連任。

蔡總統向媽祖上香後稍作休息，她主動關心北港交通停車問題，她說來北港進香的人很多，最重要是交通和停車。在旁的立委蘇治芬說，除了糖廠附近的停車場，也以前瞻在距廟附近的河川高灘地建造停車場。

朝天宮董事長蔡咏鍀也向蔡總統提議開發閒置的北港糖廠，以和朝天宮結合帶動宗教觀光，蔡總統頻點頭並表示，土地問題可以用租的。蔡咏鍀隨後陪同蔡總統在廟口發福袋。

許多民眾得知總統初二都到北港來發紅包福袋，一大早就到廟排隊，排在第一位的北港黃先生說，他認為總統紅包很討喜氣，所以早上7點多就來排隊。排第二位從嘉義來的黃先生也說，他為取得總統福袋，專程從嘉義跑來北港。

蔡英文發福袋約20分鐘，發出近1000個福袋，她也向領福袋的民眾一一道賀「新年快樂」。發完福袋正要離去時被媒體問到對部分廟宇國運籤抽不出來的看法，蔡總統只笑笑說「新年快樂」。

總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖祈求國泰民安。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖祈求國泰民安。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。...
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。...
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。...
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖並發福袋給民眾，並一一向每個人說新年快樂。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖祈求國泰民安。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖祈求國泰民安。記者蔡維斌／攝影
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曾向韓國瑜下跪而走紅的「髮蠟哥」陳將才也到場，一度引起警方關注。記者蔡維斌／攝影
曾向韓國瑜下跪而走紅的「髮蠟哥」陳將才也到場，一度引起警方關注。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜，受到許多民眾夾道歡迎。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜，受到許多民眾夾道歡迎。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜媽祖祈求國泰民安。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜，受到許多民眾夾道歡迎。記者蔡維斌／攝影
總統蔡英文今天上午到北港朝天宮參拜，受到許多民眾夾道歡迎。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮福袋蔡英文
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