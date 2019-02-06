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初二回娘家「6大禁忌」別犯 小心帶衰家運一整年

影／馬英九22度通霄祭祖 苗栗縣長籲支持馬續領航台灣

2019-02-06 12:21聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

前總統馬英九今天上午第22度在大年初二走訪苗栗通霄「馬家庄」祭祖，也是他從總統卸任後第二度回到馬家庄，吸引不少馬迷及鄉親到場排隊領取福卡，與馬英九合照，稍後他轉往竹南后厝龍鳳宮，在場香客、民眾大排長龍領福卡，苗栗縣徐耀昌更不忘提醒鄉親，呼籲如果馬英九通過年底黨內提名，代表國民黨明年再戰總統大位，民眾一定要支持他繼續領航台灣

馬英九從法務部長任內開始到通霄馬家庄祭祖，僅去年初「破例」一次未「回娘家」；今天上午8點20分，馬英九再度在大年初二回到馬家庄祭祖，到場等候領取福卡的馬迷，也有不少來自外縣市。

馬英九上午重回馬家庄祭祖，約有2、300名鄉親、馬迷到場等候，人潮與他總統任內相較，排隊人龍明顯減少許多，但領福卡的馬迷有更充裕時間與馬英九合照，馬前總統也都配合，讓馬迷開心留下珍貴的合影。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮與縣府一級主管齊聚，迎接馬英九到通霄祭祖，在通霄、竹南兩地致詞時，徐耀昌不忘提醒大家年底如馬英九通過黨提名，參選下屆總統，大家一定要支持他繼續領航台灣；馬英九聞言時表情略嚴肅，一度以微笑回應。

馬英九結束馬家庄祭祖行程後轉往竹南鎮香火鼎盛的后厝龍鳳宮，由龍鳳宮主委、國民黨籍立委陳超明、徐耀昌等人陪同上香祈福，龍鳳宮今天香客人潮湧現，排隊領取馬英九福卡民眾大排長龍，廟內外熱滾滾。

前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，與馬家宗親、地方人士合影。記者胡蓬...
前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，與馬家宗親、地方人士合影。記者胡蓬生／攝影
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前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖。記者胡蓬生／攝影
前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖。記者胡蓬生／攝影
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前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，發送福卡，排隊民眾紛紛要求合影。記...
前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，發送福卡，排隊民眾紛紛要求合影。記者胡蓬生／攝影
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前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，發送福卡。記者胡蓬生／攝影
前總統馬英九上午第22度到苗栗通霄馬家庄祭祖，發送福卡。記者胡蓬生／攝影
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從桃園來的馬迷，在苗栗縣通霄鎮「馬家庄」開心領到馬英九送的福卡。記者胡蓬生／攝影
從桃園來的馬迷，在苗栗縣通霄鎮「馬家庄」開心領到馬英九送的福卡。記者胡蓬生／攝影
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馬英九徐耀昌苗栗縣
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