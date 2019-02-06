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來拿總統新年福袋！ 蔡英文今天到雲嘉南高拜年

2019-02-06 09:53聯合報 記者楊德宜╱即時報導

蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai...
蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋，她透過臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」表示，「大家敖早！今天我會希望有機會見到大家，也分享福袋給鄉親喔！」臉書文末並標註「跟著小英去拜年」、「南部美食我來了」。

蔡英文總統今天行程：上午10時15分雲林縣朝天宮、上午11時15分嘉義縣奉天宮、下午1時45分嘉義市文財殿、下午3時30分台南市慶安宮、下午5時高雄市關帝廟。

蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai...
蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」
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蔡英文福袋拜年
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