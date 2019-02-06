來拿總統新年福袋！ 蔡英文今天到雲嘉南高拜年

2019-02-06 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋。圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」 分享 facebook 蔡英文總統今天將到雲林、嘉義、台南、高雄發福袋，她透過臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」表示，「大家敖早！今天我會希望有機會見到大家，也分享福袋給鄉親喔！」臉書文末並標註「跟著小英去拜年」、「南部美食我來了」。