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胡志強談國民黨未來 「大老優雅轉身，要世代交替」

2019-02-05 21:58聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

表態要參選2020年立委選舉的台北市議員王鴻薇，特別在年前找來前台中市長胡志強一起做年菜聊時事，影片在初一於王鴻薇的粉絲專業上架。

胡志強首先談到「口譯哥」趙怡翔任駐華府政治組長表示意見，胡說他做過駐美代表、外交部長，如果是他絕對不做這個事，因為破壞文官制度。 胡志強說，一個位子有一百個人在等，大家都希望將來有一天輪到自己，只因一個人插隊就一百個人受影響，公平在哪裡？

他說自己任外交部長時，凡是有重要的人事，他一定再找三個次長、一個主任秘書、一個人事處長，六個人一起商量，絕對不會只因為做過辦公室秘書就勝出。因為他自己雖然是外交系畢業，但不是傳統外交官出身，所以要幕僚來告訴他誰好誰不好，也因此他在當外交部長時，不會有怨言。

談到台中市長盧秀燕在去年九合一選舉中勝選，原來的立委席次補選國民黨也勝選，胡志強表示，這就是在還他一個公道，選民的眼睛是雪亮的。對於現在國民黨有多組人有意選總統，包括柯文哲也有意參選，胡志強則認為，投票六個月以前各組人馬才會出現，現在講還太早。對於柯文哲是否參選，胡志強表示，柯想選總統，跟他會不會選是兩回事，差不多再過四五個月以後情況比較明朗。

王鴻薇問胡志強，國民黨在去年選舉中順利勝選，但有的人說國民黨別高興太早等等之類的，所以這一年之內，國民黨應該做的是什麼？胡志強回應，就四個字「世代交替」就好了。他說自己不用下台，就是優雅轉身，全力幫忙，為什麼大家都做不到呢？

台北市議員王鴻薇找前台中市長胡志強做年菜聊時事。圖／取自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇找前台中市長胡志強做年菜聊時事。圖／取自王鴻薇臉書
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胡志強國民黨九合一選舉
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