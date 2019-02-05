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高鐵員工制服多達88品項　合身而不貼身方便活動

2019-02-05 21:28聯合報 記者洪安怡╱即時報導

若說到制服變化豐富的企業，台灣高鐵可稱得上是其一，台灣高鐵制服共有9大類，88個品項，採用橘色、灰色，和深藍色、黑色做為制服主色，依照職務和位階的不同，搭配出各種制服變化。台灣高鐵指出，制服量身時會要求合身而不緊身，來方便員工活動服務旅客，皮鞋也由公司提供，女性可依照職務需求，自行選擇穿低跟鞋或平底鞋。

台灣高鐵站務管理課專員徐子凡指出，公司制服由知名服裝設計師陳季敏所打造，從2007年通車沿用至今，每位新人一進公司，都要先到桃園運務大樓進行套量制服，訓練期間會有與制服相同的訓練服給新進人員，量身版制服約莫受訓合格後1個月到1個半月會拿到，離職時需繳回。

徐子凡說，高鐵制服基本款都是白色襯衫，最常見的基層站務人員是搭配橘色背心或橘色針織罩衫，深藍色西裝外套，下半身為深藍色長褲，如果是女性，還有深藍色西裝裙，無論男女都有皮製的領台套在脖子上，但若是站務人員主管，如站長、副站長等，背心和針織罩衫就會從橘色變成深藍色，領台則改為橘色領帶。

至於列車上的乘務人員，如服勤員和列車長，徐子凡指出，同樣是白襯衫、深藍色長褲、深藍色風衣和深藍色西裝外套，若為女性還有橘色裙子，唯一不同的是背心，服勤員是橘色，列車長則為黑色，且列車長還有黑色制服帽；列車駕駛則是白襯衫搭配灰色長褲，橘色領帶，深灰色西裝外套跟深灰色風衣。

徐子凡說，制服是以工作方便為主，不可太合身或太緊，裙子及膝等，這部分套量時就會修正，除了制服外，鞋子也統一由公司提供，一律為黑色皮鞋，女性有分平底鞋或低跟鞋，一般而言是建議穿裙子時可搭配低跟鞋，但並未強制規定，視工作職務內容自行調整。

台灣高鐵員工量身。記者洪安怡／攝影
台灣高鐵員工量身。記者洪安怡／攝影
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