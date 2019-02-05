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總統加持小紅包 新竹財神廟發到缺貨

2019-02-05 18:43聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「總統紅包超搶手」今天是大年初一，總統蔡英文展開發送小紅包之旅，下午4時半抵達新竹市香山區財神廟祈福並發紅包給民眾，並向民眾道聲「新年快樂」，現場發放近2千個紅包，發了約50分鐘以上，有民眾2小時前在現場等待直說「要領總統級的小紅包」。

總統府今年發送「祝福滿滿」一元紅包福袋，福袋以紅色卡紙燙金的經典配色呈現喜氣，並結合版畫手刻的藝術設計，搭配玉山日出及牡丹菊圖案，俏皮的福袋內更貼有一枚108年度新鑄一元硬幣，象徵「一元復始、萬象更新」，喜氣非常，更代表著蔡英文總統滿滿的祝福。

蔡英文抵達財神廟後，先參拜祈求國泰平安後，即開始發紅包，由於排隊人潮太多，光是發紅包，就發了近50分鐘，直到傍晚5時15分離開，人潮未散。新竹市市長林智堅陪同蔡英文在現場發送紅包，不少民眾搶著握手以及拍照，顯示高人氣。

林智堅提到，過去一年，新竹的繁榮與進步大家有目共睹，最特別要感謝蔡英文總統一直以來對於新竹市政的支持及建設的鼓勵，相信未來在中央持續與地方合作下，2019一定會超越2018，不只一定幸福，更會幸福久久。

香山財神廟副主委陳可欣說，今天廟方預估約有超過2千人排隊領紅包，人數更是去年的2倍，香山財神廟也有發財錢母，加上有總統蔡英文加持，手拿小紅包勢必金豬年發大財

陳可欣表示，初四和初五也有黃金財神等你拿，3次聖筊帶回家的活動，歡迎信眾來迎財神，發大財。

總統蔡英文（右2）與新竹市長林智堅（右3）在新竹市香山區財神廟祈福並發紅包給民眾...
總統蔡英文（右2）與新竹市長林智堅（右3）在新竹市香山區財神廟祈福並發紅包給民眾。記者郭宣彣／攝影
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總統蔡英文（前排，右3）與新竹市長林智堅（前排，左2）在新竹市香山區財神廟祈福。...
總統蔡英文（前排，右3）與新竹市長林智堅（前排，左2）在新竹市香山區財神廟祈福。記者郭宣彣／攝影
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總統蔡英文（前排，左4）與新竹市長林智堅（前排，右4）在新竹市香山區財神廟祈福。...
總統蔡英文（前排，左4）與新竹市長林智堅（前排，右4）在新竹市香山區財神廟祈福。記者郭宣彣／攝影
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總統蔡英文與新竹市長林智堅在新竹市香山區財神廟祈福並發紅包給民眾，現場擠滿人...
總統蔡英文與新竹市長林智堅在新竹市香山區財神廟祈福並發紅包給民眾，現場擠滿人潮。記者郭宣彣／攝影
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紅包蔡英文新竹
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