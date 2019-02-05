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沒抽到國運籤 總統府：政府不因沒有籤就原地踏步

2019-02-05 16:08聯合報 記者陳熙文╱即時報導

南鯤鯓代天府循例今大年初一抽國運籤，未料抽完一輪60甲子籤，均未獲3聖筊，破建廟紀錄，今年國運籤今年開天窗。不過蔡英文總統隨後在臉書上推出政策福袋，並表示，國家的運勢取決於全民。總統府發言人張惇涵進一步表示，一個國家的運勢，在於全體國民的共同努力，我們不會因為抽到好籤而鬆懈，不會因為抽到壞籤而氣餒，當然，也不會因為沒有籤就原地踏步。

蔡英文總統今在臉書上推出政策福袋，包括，「金豬報喜慶減稅」、「豬年富貴工資漲」、「恭喜發財做公益」、「賀歲平安國道安」、「萬象更新觀光棒」、「年年有餘債務降」、「國泰民安三堅定」、「安邦治國護主權」。她也指出，「國家的運勢取決於全民，新的一年，只要我們上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行！」

張惇涵更進一步則說，所謂「知易不占，善易不卜」，不同廟宇抽出不同的籤詩，正代表著台灣民俗的多元樣貌，也是民主台灣的多元信仰表現。張惇涵表示，一個國家的運勢，在於全體國民的共同努力，我們不會因為抽到好籤而鬆懈，不會因為抽到壞籤而氣餒，當然，也不會因為沒有籤就原地踏步。

張惇涵說，就像蔡總統祝福國人的「勇猛精進」，勇猛精進的下一句是「志願無惓」，本意就是要不斷勤奮修行。只要全體國人團結一致，就能持續勇猛精進，讓台灣勇敢自信向前進。

（翻攝蔡英文臉書）
（翻攝蔡英文臉書）
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