蔡英文：新的一年執政團隊會更勇猛精進 讓施政更有感

2019-02-05 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



縱統蔡英文今天大年初一展開從北往南走春祈福之旅，今天下午來到新北區綠營大票倉三重區的義天宮祈福頒匾發紅包前，特別向大家報告指出，在新的一年，執政團隊一定會走出來，和人民在一起，「讓我們的施政也更有感」。