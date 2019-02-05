抱小熊維尼入鏡 蘇貞昌要習大大加強防疫

2019-02-05 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



大年初一，行政院長蘇貞昌今在臉書發布宣導短片，教大家如何防範非洲豬瘟。蘇貞昌抱著小熊維尼玩偶，向中國喊話，「請中國政府加強防疫，告知疫情，鄰居應該要互相幫助，不是互相傷害」。圖／翻攝自蘇貞昌臉書 分享 facebook 大年初一，行政院長蘇貞昌今在臉書發布宣導短片，教大家如何防範非洲豬瘟。蘇貞昌抱著小熊維尼玩偶，向中國喊話，「請中國政府加強防疫，告知疫情，鄰居應該要互相幫助，不是互相傷害」。

「維尼熊」（小熊維尼）因酷似中國國家主席習近平，曾被中國社群網站列為禁用詞。蘇貞昌的臉書今放出宣導影片，特別拿出小熊維尼玩偶，向中國政府喊話，指台灣豬肉有2000億產值，向中國喊話說，請中國政府加強防疫，告知疫情，鄰居應該要互相幫助，不是互相傷害，滷肉飯很好吃，要保護吃滷肉飯的權益，大家一起加油。

蘇貞昌今在臉書上放上防疫豬瘟宣導影片，在短片一開始，先跟大家拜年，並在臉書上說，豬年第一天，再次來發揮囉嗦的精神，用四句聯來提醒大家保護我們的台灣豬：「黑豬白豬肉都美，養豬廚餘要煮沸；疫區肉品拒入台，通報電話要記嘿」。他提醒民眾，豬瘟不可怕，只要防護做得好，就能安心吃豬肉。蘇貞昌教大家，只要把廚餘，經過90度以上的蒸煮1小時，非洲豬瘟的病毒就會死光光。

蘇貞昌也提到1月25日開始，沒有繳交罰款的外籍旅客禁止入境，就是希望做到滴水不漏，把關不放水，非洲豬瘟會影響豬，不會影響人，因此如果看到任何死豬在河邊或路邊，都請馬上通報。