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影／朱立倫赴宮廟參拜人氣旺 民眾喊總統好

2019-02-05 12:24聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

大年初一上午，新北市前市長朱立倫到香火鼎盛的林口竹林山觀音寺參拜，並發放豬年紅包，吸引大批民眾排隊領取。表態角逐總統寶座的朱立倫人氣頗旺，沿路有民眾爭相握手，還有人高呼總統好。

大年初一林口竹林山觀音寺湧入大批民眾參拜祈福。記者王騰毅／攝影
大年初一林口竹林山觀音寺湧入大批民眾參拜祈福。記者王騰毅／攝影
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新北市前市長朱立倫到林口竹林山觀音寺參拜。記者王騰毅／攝影
新北市前市長朱立倫到林口竹林山觀音寺參拜。記者王騰毅／攝影
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大年初一林口竹林山觀音寺湧入大批民眾參拜祈福。記者王騰毅／攝影
大年初一林口竹林山觀音寺湧入大批民眾參拜祈福。記者王騰毅／攝影
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新北市前市長朱立倫到林口竹林山觀音寺參拜並發放豬年紅包，有熱情民眾獻上擁抱。記者...
新北市前市長朱立倫到林口竹林山觀音寺參拜並發放豬年紅包，有熱情民眾獻上擁抱。記者王騰毅／攝影
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新北市前市長朱立倫（右二）到林口竹林山觀音寺參拜並發放豬年紅包。記者王騰毅／攝影
新北市前市長朱立倫（右二）到林口竹林山觀音寺參拜並發放豬年紅包。記者王騰毅／攝影
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新北市前市長朱立倫（右一）到林口竹林山觀音寺參拜受到民眾熱情歡迎。記者王騰毅／攝...
新北市前市長朱立倫（右一）到林口竹林山觀音寺參拜受到民眾熱情歡迎。記者王騰毅／攝影
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朱立倫林口
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