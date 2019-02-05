蘇貞昌、侯友宜走春「強碰」 互道恭喜

2019-02-05 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



今天大年初一，板橋宗教聖地-接雲寺除了濃濃年味，還飄著政治氣息；行政院長蘇貞昌和新北市長侯友宜先後來上香祈福、發紅包，兩人不期而遇，侯友宜更主動上前打招呼，蘇、侯兩人是互道恭喜，完全沒有選舉時的煙硝味。

蘇貞昌是在上午9點25分抵達接雲寺，民進黨新北市黨部主委余天、立委張宏陸、羅致政陪同上香祈福和發送福袋。

蘇貞昌說，從當台北縣長開始，每年大年初一走春首站都在板橋拜拜，已經20幾年了，現在雖然是行政院長很忙，但還是第一個就從板橋開始走春，祈求國泰民安。

是否也為蔡英文總統的2020總統大選祈求神明保佑？蘇貞昌說祈求國泰民安，國人同胞健康順利，大家圓滿幸福，而最重要整個國家執政好，蔡總統就會好。

侯友宜則是上午9點先到板橋慈惠宮，大約9點半接著來到接雲寺，這時蘇貞昌還在發福袋，侯友宜先上香祈福後，就主動上前向蘇貞昌打招呼，兩人握手寒暄、互道恭喜，侯友宜還說不好意思打擾蘇院長發紅包，蘇則笑回：「沒關係！」

侯友宜在受訪時表示，看到蘇院長也來新北市跟大家祝福，覺得很感恩，只要大家同心齊力，為新北市民創造更好的在地生活，把信念化成行動願力，讓市民過更好的生活，一起造福人群。