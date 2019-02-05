韓國瑜逆游當選高雄市長 網友讚嘆：國運籤神預言

2019-02-05 09:42 聯合新聞網 綜合報導



網友認為去年的國籤神預言韓國瑜當選高雄市長。 本報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 「神預測」蔡英文高票當選總統的台南北門南鯤鯓代天府，因接連幾年大年初一都「神準」預言國運一年比一年差，被批評「唱衰台灣」，原本去年廟方打算不再抽國運籤，但因鄉親要求又續辦，但不主動解籤，請大家各自解讀，去年抽出的「漢李廣父子陣亡」有網友認為，此籤成功預測韓國瑜當選高雄市長。

去年國運籤抽出「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘，前三句講國政遇難關，第四句「行舟上高灘」則講發生難關原因，領船員硬把船開上高灘，結果碰到瓶頸，前方更是困境重重。雖學者宣稱六月後就能轉好，但對照去年台灣政治動盪、面臨外交困境，還有九合一大選前後紛爭，不少人還是讚「真的好神！」

而PTT有網友則有不同的解讀，認為籤意是民進黨用盡了心機，可惜最後還是失敗，強行將韓國瑜從北農總經理位置下來，反而讓他有機會當上高雄市長，就職的時候，就坐愛河船到了高雄，韓流帶起，韓國瑜搶的攤，就是這個「高灘」，是原先政府人謀不臧和天災豪雨交錯而來，才讓韓國瑜有機會挖出破口反撲。

網友看到後紛紛留言：「第一句就準了」、「準到不行，去年簡直詩籤內容演一遍給你看一樣，神啊」、「剛出時根本沒人料想到之後的急轉直下，黑暗籤是有點神」，但也有人認為「準在哪？這是台灣國運，不是民進黨黨運」還有人求「有無樂透號碼籤」。