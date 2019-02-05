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韓國瑜逆游當選高雄市長 網友讚嘆：國運籤神預言

2019-02-05 09:42聯合新聞網 綜合報導

網友認為去年的國籤神預言韓國瑜當選高雄市長。 本報系資料照／記者劉學聖攝影
網友認為去年的國籤神預言韓國瑜當選高雄市長。 本報系資料照／記者劉學聖攝影
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「神預測」蔡英文高票當選總統的台南北門南鯤鯓代天府，因接連幾年大年初一都「神準」預言國運一年比一年差，被批評「唱衰台灣」，原本去年廟方打算不再抽國運籤，但因鄉親要求又續辦，但不主動解籤，請大家各自解讀，去年抽出的「漢李廣父子陣亡」有網友認為，此籤成功預測韓國瑜當選高雄市長。

去年國運籤抽出「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘，前三句講國政遇難關，第四句「行舟上高灘」則講發生難關原因，領船員硬把船開上高灘，結果碰到瓶頸，前方更是困境重重。雖學者宣稱六月後就能轉好，但對照去年台灣政治動盪、面臨外交困境，還有九合一大選前後紛爭，不少人還是讚「真的好神！」

而PTT有網友則有不同的解讀，認為籤意是民進黨用盡了心機，可惜最後還是失敗，強行將韓國瑜從北農總經理位置下來，反而讓他有機會當上高雄市長，就職的時候，就坐愛河船到了高雄，韓流帶起，韓國瑜搶的攤，就是這個「高灘」，是原先政府人謀不臧和天災豪雨交錯而來，才讓韓國瑜有機會挖出破口反撲。

網友看到後紛紛留言：「第一句就準了」、「準到不行，去年簡直詩籤內容演一遍給你看一樣，神啊」、「剛出時根本沒人料想到之後的急轉直下，黑暗籤是有點神」，但也有人認為「準在哪？這是台灣國運，不是民進黨黨運」還有人求「有無樂透號碼籤」。

南鯤鯓代天府香火鼎盛負有「王爺總廟」盛名，民國104年抽出「武則天坐天」國運籤，「鐵口直斷」蔡英文當選掀起各方討論知名度大開；不過接著民國105、106、107年抽出中下、下下籤，被認為「唱衰」國運，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示日前廟方曾向五府千歲請示國運籤是否停辦，未獲神明同意，廟方只好續辦，但這回「只抽籤、不解籤」，請大家千萬別問，一切「自由心證」。

南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗...
南鯤鯓代天府去年請來知名學者專家解籤，依舊「趴著也中槍」。本報資料照片／記者周宗禎攝影
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