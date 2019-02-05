影╱法鼓山除夕撞鐘 馬英九被馬迷包圍簇擁討握手

2019-02-05 01:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



農曆新年到，佛教聖地法鼓山依往例開辦「除夕撞鐘」祈福，政界重量級大咖也不約而同到場，包括總統蔡英文、前總統馬英九先後離場，馬英九被馬迷簇擁步離會場。

除夕夜綿綿細雨，但不少信眾不畏低溫寒雨，冒風雨參與祈福盛典。

馬英九致贈祝福語時敬祝中華民國國運昌隆、國人民安居樂業，「兩岸關係和平繁榮」。

撞鐘祈福儀式後，蔡英文快速步離會場，馬英九則隨人群走出，不少馬迷興奮喊著「我剛剛跟他握到手」還不斷用手筆劃馬英九位置。