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國運籤抽中吉籤 保安宮：只要努力上天就會保佑

2019-02-05 00:49聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

「清江鼓槕月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」台北市大龍峒保安宮今天依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測豬年國運。保安宮董事蘇勝中表示，這隻籤屬於吉籤，儘管運勢不錯，不過仍不要沾沾自喜，需要靠自己的努力。

有兩百六十多年歷史的大龍峒保安宮，除夕夜的抽國運籤是每年新春的重頭戲，昨晚11時，保安宮先敲響一百零八響平安祈福的撞鐘儀式，十一時廿分舉辦新春誦經法會，今天凌晨零時，抽出四支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）等雞年運勢。

保安宮表示，去年狗年的國運籤為「虔意求神禱必靈，醉中邪魅不須驚，誠心自有真神在，誰道虛空無報應」屬中上籤，今年則是吉籤，運勢應該會比去年更好，只要努力，上天一定會保佑各位。

至於今年的生理（商業）「火中言語起交繁，惹得家堂有是冤，禍事欲沾君莫染，一身也免此心煩」，意指今年做生意要以和為貴。

五穀（農牧）「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」，意思是做任何事情要抱誠心去做事情才會成功。

海冬（漁業）「靜心修練學真仙，蝴蝶飛來豈偶然，不覺狂風吹去後，丹青依舊是前緣」。蘇勝中表示，這代表要從長計議

蘇勝中表示，整體看來，今年就是只要努力，老天就會保佑你們，要靠大家共同去努力。

「清江鼓槕月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」台北市大龍峒保...
「清江鼓槕月盈船，水壓中天盡可觀，幸禱至誠天眷佑，何愁首尾不安全」台北市大龍峒保安宮今天依照傳統於子時（凌晨零時）向保生大帝擲笅，求得這支國運籤詩，預測豬年國運。記者邱瓊玉／攝影
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保安宮運勢萬里
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