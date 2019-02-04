柯P上眼球電視台 卻吐槽盧秀燕「浪費國家錢」

2019-02-04 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是除夕夜，台北市長柯文哲今晚上除夕夜眼球中央電視台的「春節聯歡晚會」，和知名魔術師吳何一塊「變魔術」，只見柯文哲一開頭就笑說「不管記者怎麼拷問，我都堅持今天來的是郭子乾」，吳何則是拿出「谷關空氣瓶」，要柯文哲聞聞看怎麼樣？柯文哲則是詢問，這要多少錢，一聽到要600多元，立刻用台語吐槽「浪費國家的錢」。

吳何隨後展現紙牌魔術，一下子變不見、一下子又換牌，讓柯文哲看得嘖嘖稱奇，不斷上下左右查看，到底機關在哪裡，超真的反應，直到步下舞台前，都還在搔頭想怎麼一回事，也讓不少網友直呼「好可愛」。

眼球中央電視台隨後還安排「猜燈謎」，讓柯文哲挑戰，只要失敗就要喝下眼球中央電視台熬煮七七四十九天的「香菜蜂蜜汁」，柯文哲馬上詢問有通過食安檢查嗎？主持人則說，絕對通過中華民國最高食安標準，柯文哲則是吐槽「那就很危險」。

只見第一題被問到「一件衣服穿了60年」射一個城市，柯文哲卻秒達「放棄」，讓主持人當場傻眼，隨後柯文哲不小心一回頭，竟然就看到答案，雖然主持人打圓場說，市長沒有看到，但柯文哲卻超誠實的說「有啦，我有看到」。

第二題則是「韓國瑜和盧秀燕都落水」，柯文哲秒達「沉魚落雁」，但隨後「什麼動物最膽小」？柯文哲卻回答不出來，當聽到答案是「海獅(會害怕)」(歌詞)，柯文哲卻不懂為什麼，讓主持人視網膜秒吐槽「我還以為你很懂市長，有點失望」。

所幸柯文哲最後成功過關，由視網膜喝下「香菜檸檬汁」，儘管視網膜說蠻好喝的，但柯文哲忍不住笑說，不管它好不好喝，但它看起來真的好噁心。