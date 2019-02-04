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眼球中央電視台推除夕節目 蔡英文留言10個字

2019-02-04 22:27聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

今天是除夕夜，眼球中央電視台今晚推出春節聯歡晚會」，吸引不少「名人」觀看留言，不僅前立委陳其邁留言「中華兒女來了」，總統蔡英文也特別來留言「各位國人同胞，新年快樂」，讓不少網友超嗨，有人說「貓應老大」，眼球中央電視台則說「最會撿槍的總統來啦」。

眼球中央電視台也不忘向「中華民國大陸淪陷重災區」的「災胞」祝賀，強調雖然災胞身受共匪荼毒，不過還是祝同胞們新年快樂。

今天是除夕夜，眼球中央電視台今晚推出「春節聯歡晚會」，吸引不少「名人」觀看留言，...
今天是除夕夜，眼球中央電視台今晚推出「春節聯歡晚會」，吸引不少「名人」觀看留言，總統蔡英文也特別來留言「各位國人同胞，新年快樂」，讓不少網友超嗨。圖／截取自眼球中央電視台臉書
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新年除夕夜蔡英文中華民國春節
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