鄭惠中用「牠」形容鄭麗君 恐涉公然侮辱罪

2019-02-04 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



資深藝人鄭惠中日前掌摑文化部長鄭麗君引起外界撻伐，事隔幾日，她註冊中國新媒體平台「今日頭條」帳號，發文罵鄭麗君，並用「牠」當作代名詞。實務上，曾有一名熱中政治的賴姓男子在臉書社群上罵「牠是共產黨同路人」，遭台北地院依公然侮辱罪判處罰2000元定讞。

鄭惠中從本月2日起一連兩天發文罵鄭麗君，並表示打鄭麗君巴掌讓她完成了一樁心願，「因為我覺得這麼一個沒文化的人當文化部長，簡直是莫名其妙」。

鄭惠中還以「牠」形容鄭麗君說，「牠推翻中華文化，要把建國中學校門框上的禮、義、廉、恥拆除下來、計劃廢除中正紀念堂、撤除儀隊、對年輕人注入不正確的歷史觀、鼓勵斬首蔣公銅像、潑漆（對動手者不處分就是鼓勵）、焚燒青天白日旗，也視而不見，牠可以當文化部長？不令人生氣嗎？還推廣同性戀，可以原諒牠嗎？」

3日鄭惠中再度發文，使用許多情緒性字眼大罵政府，並表示「我習慣用（牠）字形容牠們」，希望2020用選票把可惡的台獨趕下台，「我感謝同胞給我這麼多的支持鼓勵，讓我更有勇氣面對這件事惹來的官司。」

實務上，曾有一名郭姓男子不滿遭「九○八台灣國」成員賴姓男子，在臉書群組上罵「牠是共產黨同路人」，憤而提告控妨害名譽。賴與郭兩人均為臉書社團「馬英九你完了」成員，兩人因理念不合，多次發生爭執，賴在臉書社團發文，多次以「牠」字指郭，並稱郭為「共產黨同路人。」

賴挨告後，坦承有在臉書社團裡發表言論，且是特別選字發文。案經北檢兩次不起訴，台灣高檢署發回北檢續查，檢察官認定「牠」確實有貶損之意，依法起訴；至於「共產黨同路人」為個人主觀意識及政治傾向、理念，不構成誹謗罪要件。台北地院判處罰2000元，得易服勞役定讞。