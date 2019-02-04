蔡總統拜年 前總統李登輝出院後首曝光

2019-02-04 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



前總統李登輝去年在家跌倒入住台北榮總後，已在前出院。總統府今天表示，蔡英文總統在昨天（3日）下午前往李前總統住所，探望李前總統和夫人曾文惠女士，並向他們兩位祝賀農曆新年。

李登輝今年高齡96歲，在總統府公布的照片中，雖略顯疲憊但氣色仍算不錯，且拍照時緊握太太曾文惠的手，顯示兩人鶼鰈情深。