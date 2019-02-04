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再次穿上以核養綠T恤 台大醫：自己的國家自己救

2019-02-04 00:11聯合報 記者吳淑君╱即時報導

以核養綠公投通過後，經濟部的新能源政策卻是核電廠不延役，核四不重啟，完全不把近六百萬的民意放在眼裡，令人失望，台大醫院前副院長王明鉅今天大掃除，看到那件以核養綠黑色T恤，他感慨的說，為了救國家的另一次公民投票甚至是總統大選的候選人，還是得再穿上這件衣服去拉連署。「傻就傻吧。自己的國家只好自己救，不然呢？」

王明鉅指出，2025非核家園明明是一個嚴重傷害台灣，而且所造成的傷害幾乎是無可彌補的錯誤政策。在民進黨一意孤行又掌握了行政立法兩邊的絕對權力之下，要想挽救台灣，公民投票是唯一也是最後的方法。

去年6月李敏教授來找他為「以核養綠」公投幫忙，他開始天天看資料與請教專家，開始天天寫臉書來談各種能源與核能發電的安全與核廢料，這些他以前壓根不了解的事。

當時，他真的對台灣的民主有信心。也完全認為，在民主自由的台灣 ，只有靠著直接民主的力量，才有可能讓執政者尊重民意而改變政策。

他知道光是寫臉書是是沒用的，他決定上街頭。8月25日星期六到台北車站去響應這個號召。累了大半天，覺得蠻悲觀的。9月1日又去了台北車站，那一天樂觀一點。終於奇蹟發生，公民投票第16案竟然過關了。

原本以為在一向以自由民主法治為傲的台灣，在公投通過的奇蹟之後，政府總是會改弦更張，讓每年持續發電8000小時，成本低廉，沒有空污與碳排放，來源又最穩定的核能發電，重新納入台灣能源的選項。

沒想到，以核養綠的公投以589萬比401萬過關了，但執政黨不理會就是不理會。

今天他又穿上去年那件會有小黑屑掉下來黏在身上的T恤。因為我知道2019年，他這個相信台灣可能得有更大的改變，才有辦法落實民主，為了救國家的另一次公民投票甚至是總統大選的候選人，可能還是得再穿上這件衣服去拉連署。

「傻就傻吧。自己的國家只好自己救，不然呢？」

王明鉅笑稱他和以核養綠公投發起人李敏，是兩個老傻瓜，但「傻就傻吧。自己的國家只好...
王明鉅笑稱他和以核養綠公投發起人李敏，是兩個老傻瓜，但「傻就傻吧。自己的國家只好自己救，不然呢？」圖／翻攝王明鉅臉書
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王明鉅再次穿上以核養綠T恤，他說，「傻就傻吧。自己的國家只好自己救，不然呢？」圖...
王明鉅再次穿上以核養綠T恤，他說，「傻就傻吧。自己的國家只好自己救，不然呢？」圖／翻攝王明鉅臉書
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