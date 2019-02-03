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雙英行程滿滿...蔡英文邀史明圍爐 馬英九跑「鐵人」行程

2019-02-03 23:44聯合報 記者丘采薇王寓中／台北報導

前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）昨天到興隆市場買菜，有攤商請他在春聯上面簽名...
前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）昨天到興隆市場買菜，有攤商請他在春聯上面簽名。記者鄭清元／攝影
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蔡英文總統今年春節行程滿檔，除夕晚上將邀請高齡一百歲的總統府資政史明在官邸圍爐過年，隨後前往法鼓山參與撞鐘祈福活動，陪國人迎接新年，接下來初一至初四也將全國跑透透。而前總統馬英九卸任後仍維持「總統級行程」，今年從小年夜至初六，總計將現身全國卅八處向民眾拜年，行程比蔡總統還多，堪稱鐵人行程。

蔡總統初一從台北市開始起跑，從早到晚參拜北市覺修宮、指南宮、新北市義天宮、桃園市三元宮及新竹市財神廟，初二前進雲林朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義市文財殿、台南市慶安宮、高雄市關帝廟，初三則回到屏東老家，一路從福安宮、德隆宮，再北上彰化天后宮及南投恆吉宮，初四參拜台中大甲鎮瀾宮、苗栗拱天宮及新竹縣義民廟，共計十八個行程。

馬英九雖已卸任，行程卻是蔡總統的兩倍，不但循慣例從二月三日小年夜開始一直跑到二月十日的初六不停歇，總計卅八個行程，參訪卅五座廟宇，從新北、台北、苗栗、新竹、台中、嘉義、雲林、台南、高雄一路到屏東，全台走透透。特別的是，今年是馬卸任後走春行程首度前進到南部，並挺進到最南端的屏東縣。

蔡英文總統昨提前透過臉書發表春節談話。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統昨提前透過臉書發表春節談話。圖／取自蔡英文臉書
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蔡總統就任總統以來，安排參拜廟宇行程幾乎都是從初一至初四不停歇，且每年都一定會安排回屏東老家與鄉親團聚。

前年農曆春節，蔡總統大年初一上午就回屏東，到車城福安宮參拜及楓港老家發福袋；去年則選在屏東市玉皇宮，今年排定初三上午在車城鄉福安宮及枋山鄉德隆宮發新年福袋，滿足老家支持者。

比較馬、蔡兩任總統過年行程，馬英九習慣從除夕開始拜年，甚至一晚可以跑超過十個行程，到初三才稍事休息。蔡總統則明顯在除夕行程較少，近兩年都只有到法鼓山撞鐘，第一年甚至沒有公開行程，從初一才開始拜年。

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