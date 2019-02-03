蔡馬吳今晚赴法鼓山 同台撞鐘

去年法鼓山「除夕撞鐘祈福法會」，時任行政院長賴清德（左起）、總統蔡英文、法鼓山方丈和尚果東法師、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人同台。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統、前總統馬英九今晚都將出席法鼓山除夕撞鐘祈福典禮，國民黨主席吳敦義也會到場。明年就要舉行總統大選年，藍綠政治人物除夕夜同現法鼓山，也讓法鼓山除夕撞鐘儼然成為每年春節政治人物較勁的重要舞台。

此外，昨天是小年夜，蔡總統提早透過臉書發表新年談話，並以國、台、客、粵語及潮州話向台灣人民及全世界華人拜早年。蔡總統指出，農曆新年是全球華人的節慶，台灣保有傳統文化也擁有自由民主，這是一種幸福，「沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持」；她並許下新年三願，祝福海內外華人朋友都可以「過過民主生活、好好享受自由、年年發財大賺錢」。

法鼓山法華鐘二○○七年首次於除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，以彌陀法會與撞響一○八聲法華鐘聲，作為去除一百零八種煩惱的象徵。去年除夕夜撞鐘祈福儀式時，由於前一周才發生花蓮震災，撞鐘儀式主題為「平安無事」。包括蔡英文、馬英九、時任行政院長賴清德及吳敦義都到場，一起敲響第一○六、一○七、一○八響鐘。

蔡馬吳今晚在法鼓山再度「同框」，馬英九晚上十一點先抵法鼓山世界佛教教育園區，吳敦義十一點二十分到，蔡英文總統則是十一點三十五分抵達，祈福典禮最後，三人一同撞鐘，現場的互動將格外受注目。新北市長侯友宜也會出席。

蔡總統今年春節行程滿檔，除夕晚上將邀請高齡一百歲的總統府資政史明在總統官邸圍爐過年。她昨天發表新年談話時，也向農曆新年期間堅守崗位的國軍、警消、海陸空運輸駕駛及機場工作同仁，表示感謝。

馬英九除夕上午將先前往 蘆洲湧蓮寺參香祈福。昨天小年夜，馬英九依慣例陪大姊馬以南到興隆市場採買年菜，民眾熱情上前合照、索取簽名，馬英九也趁著逛市場機會，把用了多年的皮帶、鞋子拿給師傅修理，一旁民眾看到忍不住說，「實在有夠省」。

吳敦義昨天與十五位執政縣市長及縣市議長、議員推出賀歲短片。吳敦義向民眾拜年，恭祝大家諸事大吉，萬事如意；立法院前院長王金平則在臉書貼出一段「公道伯講冊故鄉篇」的影片，朗讀新書「橋」的內容，當起說書人，談起故鄉趣事。

新北市前市長朱立倫昨天到桃園市忠貞市場發紅包袋，並到慈護宮參拜祈福。朱立倫表示，二○二○國民黨要贏，是為了全台灣，從來沒有覺得「非我莫屬」或「捨我其誰」，但一定會全力以赴；自己年節期間他會到各地宮廟參拜，就是要從基層出發，也希望國民黨從基層出發；年後他將參訪美國矽谷，與台灣科技新創產業界接觸溝通學習，希望未來台灣的新創產業能走出新的方向。