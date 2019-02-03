核廢料無解成廢核理由 台大醫：現全部核電廠立即停機

2019-02-03 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台大醫院前副院長王明鉅。圖／報系資料照 分享 facebook 經濟部1月31日公布因應公投結果的能源政策，核電廠不延役、核四不重啟，面對批評，行政院發言人Kolas Yotaka反要擁核者應勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理？力挺以核養綠公投的台大醫院前副院長王明鉅，要求行政院立即停止繼續製造核廢料。

王明鉅在臉書PO文指出，行政院發言人，請別搞錯了，就算核一到核三電廠全部不延役，為了台灣不缺電，現在每分每秒核電廠仍然在發電，當然也仍然在製造核廢料。核廢料不是核電廠統統不延役就不必處理了。

過去四十年，核一到核三廠的核能電力，提供了台灣經濟起飛的基礎。這些高階核廢料，是過去四十年最便宜的核能電廠發電之後的用過核燃料。就算所有核電廠全部不延役，也仍然要處理。

民進黨政府如果認為核廢料無法處理，那從2016年5月20日開始，就不該允許核能電廠繼續發電，繼續製造了很多很多「無法處理」的核廢料。2018年六月民進黨政府，更不應該重啟停機600多天的核二2號機，又開始製造更多「無法處理」的核廢料。

如果要以核廢料無法處理作為廢核的理由，現在開始全部核電廠更應該立即停機，立即停止再繼續製造更多「無法處理」的核廢料。

王明鉅說，請行政院勇敢說明，現在核二核三廠每分每秒在為台灣提供電力，仍然在產生的核廢料要如何處理，現在可是由民進黨的行政院與經濟部加上台電公司，在帶頭製造「無法處理」的核廢料，而且卻還要繼續製造超過五年耶。

再說一遍，無論核電廠要不要延役，核廢料都要處理。全台灣每個人都用過核能電力，都在一起製造核廢料。也都有責任處理。