國民黨2020要提會贏的人！ 朱立倫：從未覺得非我莫屬

2019-02-03 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



新北市市長朱立倫今天上午返回桃園市慈護宮拜拜祈福，向祈福拜拜民眾賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油」、「凍蒜」，衝高人氣強強滾。朱立倫說，2020年最重要的目標是國民黨要贏，提名一定要提能夠勝選的候選人，「我從來沒有覺得非我莫屬或捨我其誰」，但他一定會全力以赴。

朱並說，高雄韓市長是國民黨目前最重要的地方首長，他覺得韓要先把高雄市政做好，民眾的期待可以理解，他認為韓與他一樣，並不是為個人勝選或是為一個黨，而是為全台灣。

朱立倫在立委吳志揚、陳學聖及市議員多人陪同，返回桃園慈護宮祈福賀歲、發放「諸事大吉」春節紅包袋，吸引大小市民、粉絲約1000人大排長龍領紅包袋，人氣熱滾滾讓朱立倫團隊振奮。

針對媒體詢問是否可能朱韓配? 朱立倫表示，2020是要國民黨勝選，現在沒有搭配問題或強調誰配誰，現階段連初選都還沒開始，「套一句韓市長的話先好好過個年，大家不要想太多」。

朱立倫表示，全民調不管是去年九合一或重要選舉，是目前國民黨都會採用，接下來的立委選舉判斷也會採全民調，黨中央也會尊重黨員的意見，最重要是用一個方法「能讓國民黨團結，儘快產生符合民意的候選人」，總統、立委選舉都一樣。