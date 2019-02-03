親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

找工作順手買彩券中10億 她怨：中樂透就像下地獄

人少到獲官方認證！ 觀光局稱故宮南院「替代景點」

國民黨2020要提會贏的人！ 朱立倫：從未覺得非我莫屬

2019-02-03 13:31聯合報 記者曾增勳╱即時報導

新北市市長朱立倫今天上午返回桃園市慈護宮拜拜祈福，向祈福拜拜民眾賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油」、「凍蒜」，衝高人氣強強滾。朱立倫說，2020年最重要的目標是國民黨要贏，提名一定要提能夠勝選的候選人，「我從來沒有覺得非我莫屬或捨我其誰」，但他一定會全力以赴。

朱並說，高雄韓市長是國民黨目前最重要的地方首長，他覺得韓要先把高雄市政做好，民眾的期待可以理解，他認為韓與他一樣，並不是為個人勝選或是為一個黨，而是為全台灣。

朱立倫在立委吳志揚、陳學聖及市議員多人陪同，返回桃園慈護宮祈福賀歲、發放「諸事大吉」春節紅包袋，吸引大小市民、粉絲約1000人大排長龍領紅包袋，人氣熱滾滾讓朱立倫團隊振奮。

針對媒體詢問是否可能朱韓配? 朱立倫表示，2020是要國民黨勝選，現在沒有搭配問題或強調誰配誰，現階段連初選都還沒開始，「套一句韓市長的話先好好過個年，大家不要想太多」。

朱立倫表示，全民調不管是去年九合一或重要選舉，是目前國民黨都會採用，接下來的立委選舉判斷也會採全民調，黨中央也會尊重黨員的意見，最重要是用一個方法「能讓國民黨團結，儘快產生符合民意的候選人」，總統、立委選舉都一樣。

朱立倫表示，他參選最重要的目的，不是為了個人，而是為了台灣的經濟，希望大家一起努力重振台灣的經濟，改善兩岸的關係，讓民眾賺大錢、過好日子，讓下一代更有希望。

新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊...
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油」「凍蒜」，衝高人氣強強滾。記者曾增勳／攝影
分享
新北市前市長朱立倫返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油...
新北市前市長朱立倫返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油」「凍蒜」，衝高人氣強強滾。記者曾增勳／攝影
分享
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊...
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多朱立倫粉絲在場高喊「加油」「凍蒜」，衝高人氣強強滾。記者曾增勳／攝影
分享
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，強調2020年提名一定要提...
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，強調2020年提名一定要提能夠勝選的候選人。記者曾增勳／攝影
分享
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多民眾歡迎、高喊「加...
新北市前市長朱立倫（中）返桃園祈福賀歲發放春節紅包袋，吸引許多民眾歡迎、高喊「加油」「凍蒜」，衝高人氣。記者曾增勳／攝影
分享

朱立倫國民黨
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

拚2020大位拜廟行程滿檔 「寺廟政治學」眉角多

2019-02-03 11:33

朱立倫拜年發紅包 年後赴美訪科技新創產業

2019-02-03 12:54

買菜發春聯 馬英九趁機修舊鞋

2019-02-03 12:52

拚人氣！立委春節拜廟自創撇步

2019-02-03 12:50

寺廟政治學學問多 小心走錯會沖煞

2019-02-03 12:48

柯建銘瘋追歷史劇 笑稱與皇帝一起過年

2019-02-03 12:24

馬英九小年夜陪大姊採買年菜 展現高人氣

2019-02-03 11:44

拚人氣 立委春節拜廟以量取勝 自有拜廟SOP

2019-02-03 11:39

總統立委選舉合併舉行 林濁水批：都是巧門考量 可哀

2019-02-03 11:28

朱立倫市場拜年發紅包袋 年後赴美國訪科技新創產業

2019-02-03 11:17

小年夜第一站 馬英九興隆市場買菜發春聯

2019-02-03 09:45

女兒不回來過年 馬英九：她們都有事

2019-02-03 09:44

以核養綠公投破局 馬英九：很不應該

2019-02-03 09:44

孫大千：民進黨六道難題 無決心改造 就是曇花一現笑話

2019-02-03 09:06

「紅包指數」變另類最準民調？今年政壇「紅包王」是他！

2019-02-03 08:00

時代力量黨主席 邱顯智呼聲最高

2019-02-03 01:11

軍警消海巡增加福利 府：別政治解讀

2019-02-03 00:32

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

「衝衝衝」怎麼過年？蘇貞昌今明加班 初一跑6間廟

2019-02-02 19:18

主持議事很「靠腰」 蘇嘉全教你「黑鮪魚」甩油

2019-02-02 18:50

影／這次不嗆聲！吳釗燮英西日文三聲道拜年

2019-02-02 18:15

影／過年美食當前 蘇嘉全教3招身材不走樣

2019-02-02 17:44

蘇揆要救援民進黨 林濁水：總統的作為才是關鍵

2019-02-02 15:35

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

未定罪就公布嫌犯長相 學者憂侵害人權

2019-02-02 13:30

政策平台網友提案：嫌犯不應馬賽克

2019-02-02 13:29

韓國瑜2020最強？柯文哲：目前是 但長紅不易

2019-02-02 13:02

立委推出專屬貼圖 部會也有Q版紅包

2019-02-02 13:01

春聯經濟 馬喊價最高 韓步步高升

2019-02-02 13:01

小英走春 抗議團體嗆如影隨形

2019-02-02 12:59

蔡總統何時訪美 高碩泰：有些事等水到渠成

2019-02-02 12:58

春節衝人氣 小英發福袋 4天跑15縣市

2019-02-02 12:57

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

影／「口譯哥」工作表現？ 高碩泰：高度肯定所有同仁

2019-02-02 12:03

外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39

外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

任副主席卡朱卡韓？周錫瑋：從黨中央傳出來滿好笑的

2019-02-02 11:23

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11
看更多

熱門文章

少尉金門服役9年除夕輪值 母親現身探望逼哭他

2019-02-03 04:40

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

國民黨世代交替不難 胡志強：大老們優雅轉身就好

2019-02-02 16:51

「紅包指數」變另類最準民調？今年政壇「紅包王」是他！

2019-02-03 08:00

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

拱韓選總統 黨內大老：是在害韓國瑜

2019-02-03 00:41

女兒不回來過年 馬英九：她們都有事

2019-02-03 09:44

核廢無解？ 以核養綠發起人：裝蠢的人教不會

2019-02-03 09:06

韓國瑜：心思在人民或權力 百姓愈來愈聰明

2019-02-03 00:36

桃機2日爆15萬人潮 創單日新高

2019-02-03 00:25

春節疏運平穩上路 5大地雷路段恐花三倍時間

2019-02-03 00:21

盧秀燕90度鞠躬向1999致敬 話務員有感

2019-02-03 10:06

國民黨4個太陽 過年拚場更拚人氣

2019-02-03 00:26

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

總統立委選舉合併舉行 林濁水批：都是巧門考量 可哀

2019-02-03 11:28

酒駕朝殺人修法？ 警：民眾的僥倖心態才是重點

2019-02-03 11:23

影／仿效馬克宏模式選總統？柯文哲：只是內部聊聊

2019-02-02 15:38

孫大千：民進黨六道難題 無決心改造 就是曇花一現笑話

2019-02-03 09:06

職業軍人春節留守 陸軍迷彩勇士堅守崗位

2019-02-03 04:28

國防部軍版年菜外送 紅燒獅子頭熱騰騰送到老人家

2019-02-03 04:32

感冒未癒 侯友宜透早到三重果菜批發市場拜早年

2019-02-03 06:45

時代力量黨主席 邱顯智呼聲最高

2019-02-03 01:11

三重立委補選 鄭世維「韓國瑜紅包」尬余天「菜瓜布」

2019-02-03 11:27

馬英九小年夜陪大姊採買年菜 展現高人氣

2019-02-03 11:44

軍警消海巡增加福利 府：別政治解讀

2019-02-03 00:32

春節慰勞警消 柯文哲：醫生至少不用吸PM2.5

2019-02-02 15:16

雙鐵人擠人 台鐵不少人站回家

2019-02-03 00:23

路遠錢少很難賺 偏鄉留不住照服員

2019-02-03 00:20

蘇揆要救援民進黨 林濁水：總統的作為才是關鍵

2019-02-02 15:35

影／盧秀燕發紅包 民眾擠爆天津大街討好彩頭

2019-02-02 16:26

拚2020大位拜廟行程滿檔 「寺廟政治學」眉角多

2019-02-03 11:33

影／這次不嗆聲！吳釗燮英西日文三聲道拜年

2019-02-02 18:15

監察院古蹟修復 不起眼燈箱揭開歷史巧合

2019-02-02 17:50

「衝衝衝」怎麼過年？蘇貞昌今明加班 初一跑6間廟

2019-02-02 19:18

國民黨2020要提會贏的人！ 朱立倫：從未覺得非我莫屬

2019-02-03 13:31

主持議事很「靠腰」 蘇嘉全教你「黑鮪魚」甩油

2019-02-02 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top