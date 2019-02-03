沈智慧：酒駕致死累犯增死刑 初犯裝車輛酒精控制器

2019-02-03 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台中2日凌晨發生酒駕肇事致死的重大交通事故。剛補選當選的立委沈智慧除向不幸被害者家屬致哀，也痛心譴責，並強調，她將在新會期提案修法，加重酒駕肇事刑責，增列死刑、無期徒刑等，讓酒駕肇事造成死傷之行為者，付出應有的代價。

沈智慧表示，對於酒駕者被查獲，應依現行犯逮捕，不得立即交保釋放，依酒測濃度指標分級，一律扣車、拘禁若干天，並強制繳費參加道路交通安全教育。為防範於未然，對於酒駕初犯前科記錄者，也應修法強制其名下車輛加裝酒精控制器，若酒精濃度超標，車輛就無法啟動，主動限制其車輛行駛，以期有效降低酒駕肇事頻率，減少無辜民眾傷亡人數。

沈智慧表示，一個酒駕累犯，一而再再而三的酒後上路，撞死無辜者，難道不是想用汽車當做「殺人工具」嗎？

她提到，內政部警政署每年將酒駕臨檢勤務列為重點項目，但酒駕肇事案件仍舊頻傳，造成許多無辜民眾傷亡，令人痛心。警政署公布酒駕案件致死人數，105年為102人、106年為87人、107年為100人，由統計資料來看，106年雖由102人降低至87人，但107年由增至100人，由此可知，警政署每年加強酒駕臨檢勤務及酒駕宣導措施，依然無法有效降低酒駕肇事率，可見酒駕肇事刑責太低而無法有效喝止酒駕者的覺悟，所以為有效遏止酒駕肇事者再犯，應再提高其刑責，必要時可加重增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓酒駕肇事造成死傷之行為者付出應有的代價。