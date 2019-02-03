拚人氣 立委春節拜廟以量取勝 自有拜廟SOP

2019-02-03 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



每年農曆春節，政治人物拜廟行程滿檔，今年選舉年，拜廟必定拜得更勤。至於怎麼拜才能拜出人氣？每位政治人物各有秘訣，也自創一套拜廟政治學SOP。

國民黨立委林德福行之多年的拜廟SOP，大年初一這天絕不能出國、出遠門，一定要留在選區拜廟，從過去永和市代表、永和市長到現在當立委，30多年始終如一。林德福說，他過年拜廟撇步，一定年初一上午8點開始，至少跑完6間寺廟，路線固定先從永和保福宮出發，接續拜土地公廟、秀朗秀和宮、最後一站到台北寶藏巖，這條拜廟路線年初一大早開始接續跑完，另油香錢一定要添，年年可以搶到好運。

民進黨立委鄭運鵬的拜廟訣竅，就是「小雞跟著母雞跑」。鄭運鵬提到，桃園市長鄭文燦上任後，每年新春期間的拜廟數必破百家座，他新春拜廟訣竅就是跟著市長跑，只要鄭市長到選區寺廟祈福，因市長一定發紅包福袋，「市民跟著市長走」、「民代就跟著市民走」，採取完全正面生態系統，這麼拜，過年也至少會跑30間以上寺廟，人氣也絕對旺。