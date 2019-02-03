拚2020大位拜廟行程滿檔 「寺廟政治學」眉角多

2019-02-03 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



農曆春節即將到來，今年總統蔡英文春節全台寺廟走透透，有意參選2020的政治人物也是寺廟走春行程滿檔，搶接地氣。但「寺廟政治學」眉眉角角學問多，例如，中門打開歡迎總統進出，但一般民眾不能隨意進出可能會沖到煞；且要記得「龍門(右)進、虎門(左)出」，對政治人物如果走錯了沖到「虎口」，可就不吉利了。

林口竹林山觀音寺因總統級政治人物常愛來拜，也被稱為「總統廟」。5日初一，就有要選總統的朱立倫及行政院長蘇貞昌參拜。總幹事王義源說，竹林山觀音寺香火盛，總統及想當總統的都愛來拜，只要有總統來廟裡祈福，廟方會循過去皇帝禮俗，將中門打開歡迎，但依習俗，中門屬神明進出道路，一般民眾不能隨意進出，擋「道」神明的話，可能會沖到煞。

台北覺修宮每年也是總統級政治人物春節必拜寺廟，蔡英文及台北市長柯文哲初一都會到覺修宮拚人氣。總幹事連詩經透露，每到選舉年，想選總統的幾乎都會到覺修宮拜拜，但連詩經提醒，政治人物拜廟向神明祈求時，頭一句話一定要先「感恩」、「祈求大家平安」，而不是祈求當選之類的願望，只要保持誠懇之心，神明冥冥之中就會保佑。

連也透露，馬英九前總統任內，過年一定會到覺修宮拜拜，甚至馬媽媽秦厚修在世時，也一定會趁馬參拜之前，提前一步先來祈福，還會幫馬安燈、並曾寫下「黃金非寶、書是寶」家訓。陳水扁前總統過去任內也常到覺修宮參拜，並送過匾額給寺廟祝賀；倒是柯文哲拜廟重視簡單，不喜歡太多繁文縟節。