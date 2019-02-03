總統立委選舉合併舉行 林濁水批：都是巧門考量 可哀

2019-02-03 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020第15任總統副總統選舉、將與第10屆立法委員選舉，同日舉行投票，原則上投票日在明年1月。民進黨新系大老林濁水今臉書批評，「都是巧門考量，憲政精神到底被丟到什麼地方去了。可哀。」

林濁水提到，過去吵了30年，吵到翻臉，堅持公投要和選舉一齊辦，現在中選會要脫鈎。過去時而說，總統立委要分開選，才不會空窗期太長；時而因黨基本盤弱，希望合併讓總統候選人拉抬立委；時而總統候選人太弱，希望小雞扛母雞。