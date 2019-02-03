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酒駕致死視同殺人 立委提案修法最高死刑

2019-02-03 11:09聯合報 記者林麗玉╱即時報導

台中又發生酒駕累犯酒後駕車釀2死不幸，法務部將研擬朝「比照故意殺人」的可行性修法。朝野立委也將在下會期提案修法，民進黨立委林俊憲將提案修刑法第185條之3，只要酒駕累犯致人於死，視同「殺人罪」，「可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑」。國民黨立委江啟臣也將提案修刑法第185條之3加重刑責，酒駕致人於死者，「可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑。」

林俊憲表示，他已針對酒駕再犯提案修法，並展開連署，修法方向主要針對刑法第185條之3，「酒駕因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑」；「致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑。」至於「酒駕累犯或道路交通安全講習後，又再犯者，且致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」另外，酒駕累犯雖不致人於死，也應視為未遂犯，由法官審酌重判。林提到，因修法進度上會期來不及完成，他會在2月15日新會期一開始，將此修法視為第一優先，加緊腳步送議事流程。

江啟臣也將在下會期提案修法，將現行刑法第185條之3提案修法，「酒駕致人於死者，得處以死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑」；「致重傷者，得處無期徒刑或十年以上有期徒刑。」另外，依刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」，酒駕也提高刑度至7年以下，得併科50萬元以下罰金。

江啟臣表示，現行刑法規定，飆車行為致人於死可處無期徒刑，但酒駕肇事致人於死，最高卻只能處十年徒刑，並不合理，他也將提案修法，將酒駕肇事致死者，增列死刑，讓法官對於惡性重大者，有更大的裁判空間。

親民黨立委陳怡潔則表示，她除了會持續推動加重酒駕刑罰、酒駕累犯終身隔離，讓酒駕者盡可能的與社會隔離、受到應有的懲罰外。也會持續推動車輛加裝與歐盟車輛安全規範同等級的「酒精鎖」的立法。在此法規下，駕駛都需要呼氣通過酒精鎖的測試後，車輛才能發動，以求最大限度的過濾掉酒後駕車的可能。

圖/報系資料照。
圖/報系資料照。
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酒駕死刑江啟臣
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