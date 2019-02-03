女兒不回來過年 馬英九：她們都有事

2019-02-03 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買菜、發春聯，不少民眾看到馬英九都顯得相當興奮，合照、簽名不斷，還有攤商拿著「胡牌」的春聯要馬英九簽名，笑稱「總統，我過年打麻將全都靠你了」。

馬家今年買了些熟食、青菜、鮭魚等，馬以南笑說，鮭魚比較健康，「免得他（馬英九）又嫌我煮菜讓他變胖了。」

有趣的是，向來「勤儉持家」的馬英九，還趁著逛市場的機會，把用了多年的皮帶、鞋子拿去給師傅修理，讓旁邊的民眾看到也忍不住說「實在有夠省」。

對於自己春聯的高人氣，馬英九說，聽說很多大陸朋友來和我們要，甚至還有人去大陸也會多帶幾份，很高興大家都喜歡。

至於春聯在網路上買到5、6萬，馬英九笑說「台灣好像沒有這個行情」。基本上我們就是免費提供，除非是競選需求，就會先提供500份，然後候選人再請廠商加印。

馬英九也提到，今年女兒們因為有事情，所以都沒有辦法回來過年，也不會視訊，因為平常就常通電話、寫e-mail。

馬英九說，其實家裡面東西很多，今天就是來看看，而且大姊一向很會做菜，到時候看到菜就會想到做什麼。