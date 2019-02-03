親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
春節交通一把抓
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

文字直播／老鷹背靠背戰太陽 林書豪力求反彈

台彩春節加碼8億 這樣投注CP值最高

女兒不回來過年 馬英九：她們都有事

2019-02-03 09:44聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買菜、發春聯，不少民眾看到馬英九都顯得相當興奮，合照、簽名不斷，還有攤商拿著「胡牌」的春聯要馬英九簽名，笑稱「總統，我過年打麻將全都靠你了」。

馬家今年買了些熟食、青菜、鮭魚等，馬以南笑說，鮭魚比較健康，「免得他（馬英九）又嫌我煮菜讓他變胖了。」

有趣的是，向來「勤儉持家」的馬英九，還趁著逛市場的機會，把用了多年的皮帶、鞋子拿去給師傅修理，讓旁邊的民眾看到也忍不住說「實在有夠省」。

對於自己春聯的高人氣，馬英九說，聽說很多大陸朋友來和我們要，甚至還有人去大陸也會多帶幾份，很高興大家都喜歡。

至於春聯在網路上買到5、6萬，馬英九笑說「台灣好像沒有這個行情」。基本上我們就是免費提供，除非是競選需求，就會先提供500份，然後候選人再請廠商加印。

馬英九也提到，今年女兒們因為有事情，所以都沒有辦法回來過年，也不會視訊，因為平常就常通電話、寫e-mail。

馬英九說，其實家裡面東西很多，今天就是來看看，而且大姊一向很會做菜，到時候看到菜就會想到做什麼。

此外，有媒體提到，很久沒有看到太太周美青，大家都很想她，馬英九則是笑說「那我回去轉告、請示一下」。

今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買...
今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買菜、發春聯。記者邱瓊玉／攝影
分享
今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買...
今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買菜、發春聯。記者邱瓊玉／攝影
分享
今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買...
今天是小年夜，前總統馬英九依慣例，一早就陪著姊姊馬以南一塊到住家附近的興隆市場買菜、發春聯。記者邱瓊玉／攝影
分享

馬英九春聯馬以南
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

小年夜第一站 馬英九興隆市場買菜發春聯

2019-02-03 09:45

以核養綠公投破局 馬英九：很不應該

2019-02-03 09:44

孫大千：民進黨六道難題 無決心改造 就是曇花一現笑話

2019-02-03 09:06

「紅包指數」變另類最準民調？今年政壇「紅包王」是他！

2019-02-03 08:00

時代力量黨主席 邱顯智呼聲最高

2019-02-03 01:11

軍警消海巡增加福利 府：別政治解讀

2019-02-03 00:32

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

「衝衝衝」怎麼過年？蘇貞昌今明加班 初一跑6間廟

2019-02-02 19:18

主持議事很「靠腰」 蘇嘉全教你「黑鮪魚」甩油

2019-02-02 18:50

影／這次不嗆聲！吳釗燮英西日文三聲道拜年

2019-02-02 18:15

影／過年美食當前 蘇嘉全教3招身材不走樣

2019-02-02 17:44

蘇揆要救援民進黨 林濁水：總統的作為才是關鍵

2019-02-02 15:35

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

未定罪就公布嫌犯長相 學者憂侵害人權

2019-02-02 13:30

政策平台網友提案：嫌犯不應馬賽克

2019-02-02 13:29

韓國瑜2020最強？柯文哲：目前是 但長紅不易

2019-02-02 13:02

立委推出專屬貼圖 部會也有Q版紅包

2019-02-02 13:01

春聯經濟 馬喊價最高 韓步步高升

2019-02-02 13:01

小英走春 抗議團體嗆如影隨形

2019-02-02 12:59

蔡總統何時訪美 高碩泰：有些事等水到渠成

2019-02-02 12:58

春節衝人氣 小英發福袋 4天跑15縣市

2019-02-02 12:57

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

影／「口譯哥」工作表現？ 高碩泰：高度肯定所有同仁

2019-02-02 12:03

外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39

外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

任副主席卡朱卡韓？周錫瑋：從黨中央傳出來滿好笑的

2019-02-02 11:23

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11

哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07

馬文君推個人貼圖 打拳擊、助理團隊、寵物都入鏡

2019-02-02 10:58

網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58

核電不延役 蘇揆：尊重公投結果也要權衡事實困難

2019-02-02 10:57

政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48

蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18

名模議員秀泳裝照 網友喊「神力女超人 part 2」

2019-02-02 09:59

蔡英文春節狂掃15縣市發福袋 LINE還能聽見總統拜年

2019-02-02 09:16

防止私刑正義肉搜 學者建議除通緝犯外仍應馬賽克

2019-02-02 08:59

讓犯罪者現形！網友提案嫌犯不打馬賽克

2019-02-02 08:55
看更多

熱門文章

韓國瑜路平獲好評 沈富雄點出警訊：先別太高興

2019-02-02 10:13

影╱回應王金平「副手說」 韓國瑜給了神回答！

2019-02-02 11:22

張琍敏代言「崗山之眼」太老派？韓國瑜有話要說

2019-02-02 17:41

少尉金門服役9年除夕輪值 母親現身探望逼哭他

2019-02-03 04:40

深綠票倉選立委被綠營唱衰 謝龍介：試看看嘜！

2019-02-02 12:26

影╱馬英九簽書跳海草舞 謝龍介跟簽促銷人山人海

2019-02-02 11:11

台大施壓？北市文化局副局長田瑋傳將調職

2019-02-02 16:34

韓國瑜「韓流」持續發燒不退 港媒爆關鍵原因

2019-02-02 10:49

要領馬英九福卡看這裡 明起8天35處發送

2019-02-02 12:27

捕獲野生馬英九排隊搭高鐵 民眾讚：親民沒架子

2019-02-02 14:22

韓國瑜氣球遭惡意P圖 洪孟楷：別為鬥爭失去格局

2019-02-02 22:03

影╱挺韓國瑜選總統？馬英九：願意出來選當然好

2019-02-02 11:58

韓國瑜赴大樹發紅包 寺廟主委口誤喊「總統」！

2019-02-02 16:54

國民黨世代交替不難 胡志強：大老們優雅轉身就好

2019-02-02 16:51

酒駕不比飆車嚴重嗎？藍委提案修法增設死刑

2019-02-02 10:49

臉書自問都幾歲了還出來選 台灣公道伯說王金平有理由

2019-02-02 13:36

拱韓選總統 黨內大老：是在害韓國瑜

2019-02-03 00:41

「紅包指數」變另類最準民調？今年政壇「紅包王」是他！

2019-02-03 08:00

杜絕酒駕 立委陳怡潔推車輛加裝酒精鎖立法

2019-02-02 21:38

桃機2日爆15萬人潮 創單日新高

2019-02-03 00:25

蔡總統開年走春發紅包 反年改團體組織如影隨形抗議

2019-02-02 10:18

韓國瑜：心思在人民或權力 百姓愈來愈聰明

2019-02-03 00:36

春節疏運平穩上路 5大地雷路段恐花三倍時間

2019-02-03 00:21

韓國瑜是2020最強人選？柯P：目前是 但民調長紅難

2019-02-02 10:58

馬文君推個人貼圖 打拳擊、助理團隊、寵物都入鏡

2019-02-02 10:58

內政部實價登錄網頁人氣高 累積破億瀏覽人次量

2019-02-02 11:13

核廢無解？ 以核養綠發起人：裝蠢的人教不會

2019-02-03 09:06

網拍看政治人物氣勢？韓國瑜紅包售價力壓藍營四天王

2019-02-02 11:33

盧秀燕拚經濟！領先六都設「台商專區」招商引資

2019-02-02 15:38

韓國瑜被拱2020選總統？ 周錫瑋：我支持啊！

2019-02-02 11:41

政治人物創意紅包賀年 部長化身財神爺來灑錢

2019-02-02 10:48

韓國瑜選總統？朱立倫：韓市長傑出 民眾才有這樣的期待

2019-02-02 11:09

警消海巡看病免掛號費 徐國勇：年後送政院核定

2019-02-02 20:02

國民黨4個太陽 過年拚場更拚人氣

2019-02-03 00:26

哪個部會網頁有高人氣瀏覽量？國發會網頁告訴你

2019-02-02 11:07

網紅父女檔再出招 蘇巧慧推出16款賀年LINE貼圖

2019-02-02 10:58

初選全民調？周錫瑋：國民黨一定要推出人民要的人

2019-02-02 12:32

外交部網路宣傳網紅來助攻 觸及率暴增百萬人次

2019-02-02 11:39

影／仿效馬克宏模式選總統？柯文哲：只是內部聊聊

2019-02-02 15:38

外交部經營網路戰場 臉書、推特、IG齊發聲

2019-02-02 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top