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擴大網路聲量 各國網紅助陣

2019-02-05 02:19聯合晚報 記者徐偉真／台北報導

去年6月駐科威特代表處與科威特知名網紅合作，舉辦宣介台灣印象發表會。左起為我駐科...
去年6月駐科威特代表處與科威特知名網紅合作，舉辦宣介台灣印象發表會。左起為我駐科威特代表牟華瑋、女親王Intisar Al-Sabah，網紅阿不都卡苓(AbdulKarim Al-Hendal)及親王Duaji Al-Sabah。 圖/取自駐科威特代表處網頁
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外交部打網路宣傳戰，除了發布各式各樣的內容，為了擴大網路聲量，更找各國網紅合作，借助網紅的網路人氣宣傳台灣，例如和科威特網紅合作推廣宣傳台灣國際參與的影片，經過他介紹後影片瞬間增加百萬觀看人次。

國傳司司長陳銘政表示，新媒體的傳播能力無遠弗屆，也是外交部工作的重點之一，外交部會不時幫員工進行相關訓練，而替外交部在網路出擊的部隊並不是從外面找「兵力」，全部經營都是由外交部內員工負責，這群外交部的網路小編，都在外交部的國際傳播司。

陳銘政說，國傳司除了在網路上發文，也會記錄有在使用該新媒體的名人，讓他們成為「具名的追隨者」，例如政治人物、重要國際媒體、學者、智庫或是非政府組織團體，名單正不斷累積中，目前追蹤外交部帳號的國際名人約有160位；除了國際友人，國傳司也會和網紅合作。

科威特知名網紅阿不都卡苓(AbdulKarim Al-Hendal)去年應邀參訪台灣，他將前往屏東瑪家鄉與霧台鄉參訪原住民部落的影片及貼文上掛Instagram與推特，貼文在一天之內點閱率破百萬，並有4萬多人按讚，留言次數也有多達2千多則。

陳銘政說，相較於其他地區，中東地區較不是宣傳重點，但現在和網紅合作後，效果很大，若他們願意推廣影片，影片觀看人數每次幾乎都是幾百萬人次，國傳司另外也有和一位菲律賓籍的網紅合作，該位網紅平常經營的主題是休閒觀光，透過他的介紹，也讓不少台灣風景的影片能讓東南亞國家的人看見。

網紅外交部新媒體
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